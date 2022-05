Poste, Mattarella: vicinanza a territori, nessuno resti indietro

Roma, 5 mag. (askanews) - "La storia di Poste italiane è per molti aspetti espressione della storia e della cultura del nostro paese", "è un capitale prezioso aver accompagnato" la storia dell'Italia. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia per i 160 anni di Poste Italiane."Questa vicinanza alle persone e ai territori perché nessuno rimanga indietro è un grande contributo al nostro paese" ha aggiunto Mattarella, "è una pre-condizione perché il paese possa svilupparsi ulteriormente, grazie per tutto questo e per l'impegno per il futuro" ha concluso il Capo dello Stato.