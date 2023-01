Poste, Mattarella: conferma vocazione a tenere Italia connessa

Roma, 30 gen. (askanews) - "Il mondo è cambiato ma la vocazione di Poste di tenere l'Italia connessa si conferma". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha preso parte questa mattina alla presentazione del progetto Polis al centro congressi La Nuvola."L'anno scorso abbiamo festeggiato i 160 anni di Poste italiane sottolineando che hanno accompagnato l'Italia nel suo sviluppo non solo per le comunicazioni e il risparmio ma anche per l'innovazione, rendere moderno il paese è la scelta che con Polis conferma questa vocazione - ha ricordato il capo dello Stato -. Superare i divari dei nostri territori, aver mantenuto l'impegno a tenere aperti gli uffici postali sono elementi che insieme ai municipi e ai campanili rappresentano punti di riferimento della nostra identità"."Questa scelta, non solo di colmare le lacune ma di sollecitare la pubblica amministrazione dimostra che c'è la possibilità di non seguure la deriva della riduzione dei servizi ai cittadini che invece offrono possibilità di crescita economica e sociale", ha concluso.