Ponte Stretto: Giovannini, non è stato messo da parte

(ANSA) - MESSINA, 07 MAR - "Non abbiamo messo da parte il Ponte sullo Stretto, abbiamo affidato a Rfi lo studio di fattibilità per analizzare i diversi aspetti. Rfi ci ha mandato un primo cronoprogramma, ne stiamo parlando in maniera tale da procedere prima possibile all'avvio dello studio di fattibilità". Lo ha detto Enrico Giovanni, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile all'inaugurazione della nave Igina della Ferrovie dello Stato. "Il governo è aperto - ha aggiunto - bisogna vedere la fattibilità, i costi e gli aspetti tecnici. Speriamo prima possibile di offrire al Parlamento tutti gli elementi possibili per prendere una decisione". (ANSA).