Ponte Stretto, Conte: valuteremo anche struttura sottomarina

Roma, 9 ago. (askanews) - "Vogliamo una alta velocità di rete per tutto il Sud, prima dobbiamo fare questa e poi vedremo, non possiamo dire ora facciamo il Ponte sullo stretto ma di certo c'è il tema di questo collegamento, penseremo a tempo debito a una struttura, anche sottomarina, a un miracolo di ingegneria come quello del Ponte di Genova. Valuteremo tutto e ne discuteremo anche insieme". Lo ha detto Giuseppe Conte intervistato a La Piazza, a Ceglie Messapica."Per alcuni aspetti la nostra ripresa è migliore di altri paesi come Germania e Spagna. Preservare il tessuto produttivo e occupazionale significa che si può correre prima", anche se "ci rendiamo conto che le nostre misure non hanno soddisfatto tutti", ha concluso sottolineando, quanto all'intervento dello Stato, "che sarebbe una follia far fallire asset strategici perchè si è legati a un'economia di mercato" in cui lo Stato non interviene.