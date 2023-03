Ponte Stretto, Calderoli: non è una marchetta, darà ricchezza

Roma, 18 mar. (askanews) - Il ponte sullo Stretto di Messina "non tradisce affatto le nostre radici ideologiche. È semplicemente il segno dell'interesse del Nord per lo sviluppo del Mezzogiorno". Lo ha detto Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e l'Autonomia, intervistato dalla Stampa."Qualcuno - ha precisato l'esponente della Lega - potrebbe vederlo come una marchetta, ma non lo è. Può dare lavoro, ricchezza, risolverebbe il problema dell'insularità della Sicilia. E se cresce il Pil del Sud, il primo a guadagnarci è il Nord".