Quanto restava del Ponte Morandi è stato sbriciolato dalle cariche di esplosivo piazzate per aprire la strada alla realizzazione del progetto di Renzo Piano, ma le discussioni attorno a quanto accaduto il 14 agosto dell’anno scorso non si fermano. "Di fronte a una tragedia così significativa questo governo ha assunto pubblicamente una posizione: si tratta di una tragedia che non può essere oscurata, non possiamo far finta di niente" per "rispetto ai morti e ai loro familiari", osserva il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo a una domanda su Atlantia e il dossier Alitalia. Per questo il governo ha avviato “una procedura di contestazione di quanto accaduto alla società concessionaria”. Si tratterebbe di “un fatto oggettivo di grave inadempimento".

Una posizione ribadita con durezza dal vice-premier Luigi Di Maio che parla di “pagina tristissima della nostra storia”. Grazie all’abbattimento “ora possiamo ricostruire – dice il leader del M5S in video su Facebook – Ma soprattutto dobbiamo fare giustizia. Quelle persone che sono morte sono morte perché qualcuno non ha fatto manutenzione per questo ponte. E quel qualcuno sono Autostrade per l'Italia della famiglia Benetton, inutile che si dica Atlantia per non capire di chi stiamo parlando. Sono la famiglia Benetton".

La dichiarazione di Salvini

Di tenore più cauto le parole dell’altro vice ministro Matteo Salvini. "Stiamo parlando di una società che dà migliaia di posti di lavoro, è quotata in Borsa e fattura decine di miliardi di euro. Prima di dare giudizi sommari, quando ci sono di mezzo posti di lavoro io sono sempre molto attento", afferma il capo della Lega intervistato da La Stampa e riferendosi alle parole di Di Maio.

Il suo è un argomentare che mira alla prudenza. "Un conto sono gli aspetti legali, i processi penali, civili e i risarcimenti danni: chi ha sbagliato per il ponte pagherà - ribadisce il leader del Carroccio - Altro conto è dire che un'azienda è decotta o fallita mettendo a rischio posti di lavoro. Prima di dirlo bisogna stare attenti". Per quanto concerne la revoca della concessione ad Autostrade, precisa di volersi limitare a ripetere quanto dichiarato lo scorso anno: “Chi ha sbagliato deve pagare, e visto che ci sono di mezzo dei morti, se c'è stata incompetenza, dolo, errori per risparmiare, bisogna pagare fino in fondo. Ma non faccio il giudice o l'avvocato: spetterà loro decidere chi e quanto dovrà pagare".

Poi volge l’attenzione a certe notizie apparse sui media. "Leggevo che Di Battista sospetta amicizie con i Benetton e finanziamenti alla Lega: non ho mai conosciuto i Benetton né mai siamo stati amici - replica -. Ma i processi non si fanno sul giornale".

Infine sottolinea che "entro venti giorni Alitalia o trova finanziatori o gli aerei per metà luglio non decollano più. Sarebbe un disastro. Non sottraggo lavoro agli altri, so che l'amico Luigi ci sta lavorando da mesi e sono convinto che gli aerei il 16 luglio decolleranno. Chi sarà il socio non mi compete, basta che sia serio. Non ho pregiudizi. E poi io mi occupo di altro, di criminalità organizzata, di immigrazione".

Il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia (Ansa)

L'intervento del presidente di Confindustria

Sulla vicenda interviene anche il presidente di Confindustria. "Vorremmo evitare di alimentare polemiche" ma "in merito a società quotate e non solo servirebbe una valutazione più a freddo del linguaggio da usare", dichiara Vincenzo Boccia. "Proprio per questo non abbiamo intenzione di elevare la polemica con il governo e speriamo che prevalga sempre di più il buon senso e la visione di futuro, ricordando che dietro queste imprese ci sono lavoratori e famiglie", conclude.

"Spero che alla fine prevalga il buon senso, perché in gioco ci sono la credibilità e la certezza del diritto nel nostro Paese. Stiamo davvero andando oltre", dice poi Boccia, in una intervista al Messaggero, sottolineando che "da questa vicenda potremmo uscire con conseguenze gravi per gli investimenti esteri nel nostro Paese cui non sarà facile rimediare".

"Non si può chiedere alle persone di investire in un'attività e poi cambiare le regole del gioco in piena corsa, soprattutto in modo unilaterale - osserva -. Come ho detto, ne va della certezza del diritto e della credibilità del Paese". Quanto alle affermazioni del vicepremier Di Maio su Atlantia 'decotta', Boccia si dice stupito: "Quel che mi sento di dire è che occorre uscire al più presto da questo pericoloso stato di rancore. Dobbiamo tornare a un'idea di Paese che guardi avanti e lasciare che la giustizia penale faccia il suo corso prima di assumere decisioni gravi. Un Paese che si limita a cavalcare le proprie ansie non ha futuro".

Il numero uno di Confindustria invita quindi Conte a prendere posizione: "Il presidente del Consiglio dovrebbe chiarire a nome di tutto il governo la linea da tenere su questi delicati dossier, soprattutto per evitare che tra gli investitori istituzionali si consolidi l'idea che il nostro Paese non è affidabile".

Toti: "Servirebbe prudenza"

Per il presidente della regione Liguria Giovanni Toti “c'è un quid di polemica e di imprudenza in più ogni giorno da parte di forze politiche di questo paese che francamente non aiuta". A suo avviso “servirebbe prudenza quando si parla di una azienda dove ci sono gli investimenti di molte migliaia di italiani, di molti fondi di investimento di banche e casse di risparmio e i soldi degli italiani che sono anche nelle azioni di quella società. Ci sono fondi stranieri che vogliono investire in Italia e chiedono dal nostro Paese serietà e rigore. Credo che se ci asteniamo da giudizi del genere e aspettiamo che magistratura faccia il proprio dovere accertando i colpevoli e la politica faccia il proprio ridando condizioni di normalità nel più breve tempo possibile facciamo solo il nostro lavoro".