La ricostruzione del ponte di Genova, un pasticcio in salsa gialloverde

Gli slogan e le parole d’ordine hanno permesso al M5S di rivoluzionare la politica italiana. Se fosse ancora vivo, il grande Marco Pannella, dopo averli studiati, li avrebbe quasi sicuramente bocciati, per la fumosità dei loro argomenti, come “incorreggibili parolai”. Perché in politica, come in tutte le cose che hanno a che fare con l’Economia, le promesse per poter essere mantenute devono essere irrobustite da risorse (per definizione sempre molto scarse).

Questa volta al centro dell’interesse ci sono le coperture finanziarie del decreto sul ponte di Genova. Il governo vuole metterci il naso? E’ cosa buona e giusta! Ma se nelle pieghe del bilancio dello Stato non ci sono i soldi che si fa? Si cercano: ma se non si trovano non si può accollare il fallimento alla Ragioneria dello Stato, al presidente della Repubblica o alla Banca Europea (a Mario Draghi) o ai cattivissimi “poteri forti”. Senza contare che, capita specialmente fra le forze grilline (in questo senso la Lega - già Lega Nord - sembra senza ombra di dubbio più scafata), nessuno tiene conto che anche con le parole, come ha scritto Massimo Franco nella sua ‘Nota’ nel Corriere della Sera, si può entrare in rotta di collisione con “i mercati finanziari e gli investitori che devono comprare il nostro debito pubblico”.

Per i gialloverdi il bilancio è una (sgradevole) opzione. Non resta che chiedersi (chissà se la domanda se l'è posta anche la Casaleggio&C) perché i denigrati Renzi e Berlusconi non lo hanno considerato alla stessa stregua? Ci hanno provato (se no sarebbero stati accusati di sadomasochismo politico), ma hanno dovuto desistere davanti a spread e debito pubblico. Se poi l’opposizione tenta di farli rinsavire parte il solito mantra elettorale: “Silenzio, siamo in queste condizioni per colpa vostra”. Si supponga che ciò sia inconfutabilmente vero, questo non toglie che un governo quando promette deve anche spiegare dove troverà le risorse: non può sempre accusare i “burocrati” o nascondersi dietro a un generico “noi siamo gli eletti, facciamo quello che il popolo vuole”. Non è così: perché dal dopo guerra a oggi tutti i governi sono stati eletti dal popolo e perché il popolo ha chiesto a una nuova maggioranza di trovare soluzioni economiche ai problemi che gli altri partiti non sono riusciti a risolvere.

La Lega, si è detto, in questo è un po’ più attenta, nondimeno anche loro ogni tanto si trincerano dietro il popolo, accusando di inadeguatezza la macchina burocratica, composta da persone “abituate a fare le cose sempre nello stesso modo” (quindi male). Insomma, i dirigenti dello Stato mischierebbero le carte per ritardare i provvedimenti di un governo pieno di idee costretto però battere il passo per un pugno di euro che i burocrati non trovano. Il viadotto ‘Morandi’ ha riproposto “il muro contro muro tra l’Economia e il vertice del governo”, ancora Franco: “Il primo sostiene di aver ricevuto il decreto su Genova senza l’indicazione degli oneri e delle relative coperture”. Palazzo Chigi dice che non è vero e che il decreto sta per essere inviato al Quirinale. Il presidente della regione Liguria Toti ha però chiesto al governo di ritirare il decreto, perché troppo confuso. I gialloverdi, d'altro canto, promettono.