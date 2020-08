[il caso] L’arcobaleno sul Ponte di Genova non riesce a superare le fragilità del governo: da autostrade ai migranti, adesso c’è anche lo Sport…

Sì, certo, la cerimonia è stata a suo modo potente e struggente. Le parole emozionate dell’architetto Renzo Piano. “Questo ponte - ha detto il senatore a vita che subito lo immaginò due anni fa regalandolo alla sua città - è figlio di una tragedia e di un lutto che non si possono dimenticare ma si elaborano e diventano l’essenza stessa di quello che siamo”, e cioè “sospesi tra l’orgoglio e il cordoglio”. Genova una città di “ferro e aria”,citando Caproni, e il suo ponte “costruito in acciaio ma forgiato nel vento” che “gioca con la luce e con il vento”. L’orgoglio del sindaco Bucci perchè “se Genova è un modello di successo per l’Italia, noi vogliamo che l’Italia lo sia per l’Europa e per il mondo”. Il “mai più” e il “sempre così” che sono i pilastri su cui l governatore Toti fa “poggiare questo ponte”. Gli operai della Webuild in fila davanti al Capo dello Stato da cui hanno “preteso” l’autografo sul casco da lavoro. E poi la magia dell’arcobaleno, proprio sopra il ponte, sotto l’acqua ma anche sotto il sole. Certi indizi sono importanti. A volte più delle parole.

Non basta la potente cerimonia…

Cerimonia potente e struggente, appunto. A cui hanno preso parte oltre al premier ben dieci ministri tra cui spiccavano gli occhi vivaci della presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia seminascosta dietro la mascherina con le iniziali CC. Ma non è bastata “la giornata del Ponte” per nascondere almeno un po’ le tensioni nella maggioranza e i problemi irrisolti del governo. Ieri si è aggiunta una new entry: il ministro del Sport Spadafora (M5s) potrebbe rimettere oggi il mandato perchè il fuoco amico 5 Stelle sta boicottando la “sua” legge delega di riforma dello sport, del ruolo del Coni e delle competenze della neonata Sport&Salute. Il nodo Autostrade, ad esempio. Per ammissione dello stesso ministro, “non è ancora risolto” e ieri è stato il convitato di pietra di tutta la cerimonia, quella pubblica e anche dell’incontro privato in Prefettura tra il Capo dello Stato e i famigliari delle vittime che in assenza di risposte certe hanno preferito boicottare l’inaugurazione del Ponte. Il mix dossier sbarchi e immigrazione illegale via terra con il rischio Covid che provocano il “celodurismo” tra Conte e Di Maio con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in mezzo a cercare di risolvere i problemi. E questo è solo il menu di giornata. A seconda dei giorni si aggiunge il dossier sulla legge elettorale e, ovviamente, tutte le questioni economiche. A cominciare dal Mes che i 5 Stelle hanno chiesto di utilizzare in una Risoluzione firmata ed approvata da tutti i capigruppo di maggiorana ma a quanto pare a loro insaputa.

L'inaugurazione (Ansa)

La fine di Aspi non è nota

Tutti ricorderanno, due settimane fa, i “Benetton presi a schiaffi”, il taglio del costo dei pedaggi, “le promesse mantenute”. Diciamo che c’era molto ottimismo in quelle affermazioni tutte by 5 Stelle. Come già anticipato da Tiscali.it sabato scorso, è di là da venire la firma dell’accordo tra governo e Autostrade per l’uscita di Atlantia, e quindi dei Benetton, da Aspi e il contestuale ingresso di Cassa depositi e prestiti. “Mercoledì (domani, ndr) ci sarà un incontro in cui definiremo gli aspetti tecnici. Ma non credo che arriveremo alla firma” ha detto la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. Ci sarebbe “una difficoltà giuridica importante” e l’obiettivo è sempre quello, ha detto Conte, di “cambiare la governance della concessione in nome dell’interesse pubblico”. Anche la revoca non è scomparsa dal tavolo. Insomma, si tratta ma non c’è ancora l’accordo. Questo per parlasi chiaro.

Il nuovo ponte di Genova sarà dato “temporaneamente” in gestione ad Aspi. Poi si vedrà cosa diventerà Aspi. Ma molte delle certezze di due settimane fa si sono dissolte nell’aria. A cominciare da quella della riduzione dei pedaggi: un taglio simile dei ricavi renderebbe l’operazione non più sostenibile per Cassa Depositi e prestiti. Interessante poi come tra i futuri investitori della Aspi pubblica si sia fatto avanti Gavio secondo gruppo autostradale in Italia che ha in gestione 1.400 km di rete e a cui il governo giallo verde ha già rinnovato un pezzo importate di concessione pochi mesi fa”. In effetti “noi siamo il partner industriale ideale per questa operazione con Cdp” ha detto l’altro giorno Umberto Tosoni, ad del gruppo.

L'inaugurazione (Ansa)

E anche il diplomatico Spadafora…

Ieri anche il ministro dello Sport ha dovuto assaggiare l’anarchia che sta dilagando in casa 5 Stelle. “Sai, se litigano tra le correnti del Pd prima o dopo un accordo lo trovi.Ma in questo momento nei 5 Stelle è impossibile capire chi sia l’interlocutore” diceva amaro ieri sera un deputato vicino al ministro che è stato soprattutto il tutor politico del primo Di Maio e poi il tessitore del governo giallo-rosso dopo aver subito quello giallo verde. Il terreno di scontro questa volta è la riforma dello sport. Il 31 agosto 2019 è entrata in vigore la legge delega che in sostanza ha tolto tutti i poteri al Coni (lasciando al Comitato Olimpico circa 40 milioni per i giochi olimpici) e ha dato tutti restanti poteri, con corredo di circa 400 milioni, a Sport&Salute (istituita con la legge Finanziaria del 2018). Ne venne fuori persino una lettera del Cio che metteva in guardia palazzo Chigi: “Via la politica dallo sport”. La delega deve essere esercitata entro il 31 agosto. Altrimenti decade tutto. E quello che è già nato e/o è in funzione come corollario a questa più vasta riforma, diventa un po’ come una boa senza più ancora. Ad esempio Sport & Salute: è chiaro che la struttura (nata con la Finanziaria 2018) che da due anni svolge il ruolo che una volta era del Coni, resta orfana di un importante presupposto normativo.

La legge delega doveva andare al Consiglio dei ministri di giovedì. Ma ieri mattina è arrivata una lettera a Spadafora da parte del direttivo del Movimento 5 stelle in cui si dice di rinviare la riunione di maggioranza sul decreto attuativo della legge. E’ uno stop clamoroso alla riforma del sport.

Spadafora ha reagito in maniera decisa allo stop e, poiché ieri era la “giornata del ponte” ha rinviato a oggi la decisione sul dà farsi. Fonti vicino al ministro assicurano che “non è da escludere che Spadafora rinunci alla delega allo Sport”.

Lo stop del Movimento

Nella lettera il direttivo M5S ha chiesto il rinvio per “avviare un confronto interno sul testo col capo politico Vito Crimi e col capo delegazione Alfonso Bonafede”. L'obiettivo sarebbe bloccare l'ampia riforma che abbraccia tutti i settori del mondo sportivo, dal numero di mandati dei presidenti di Federazione (2+1) alle tutele e garanzie per i lavoratori dello sport e spingere Spadafora a lascia perdere lo Sport.

La lettera del direttivo nasce su richiesta dei parlamentari Tuzi, Mariani, Provenza e Dessì che sottolineano come “la bozza di decreto legislativo derivante dall'attuazione della legge 86/2019 non sia pronta per approdare in Consiglio dei Ministri”.

Il punto è che i quattro parlamentari non sono collocabili in nessuna corrente del Movimento e risulta difficile, spiegano fonti 5 Stelle, “capire esattamente cosa vogliono per uscire da questo impasse”. La proposta di Spadafora, estremizzando un po’, ha creato di trovare una mediazione tra chi oggi (nei 5 Stelle) vorrebbe la radiazione del Coni e il pensionamento forzato di Malagò e chi, tra Pd e Iv, vorrebbe invece la cancellazione di Sport & Salute diventato nel frattempo “un poltronificio 5 Stelle”. Oltre le questioni di merito (limite dei mandati con la possibilità tra le righe di una quarto mandato per Malagò; incompatibilità tra cariche; distinguo per il controllo dei fondi pubblici; rassicurazioni al Cio sull'autonomia dello sport), non c’è dubbio che lo stop sia soprattutto figlio della rivolta interna al Movimento. La stessa che una settimana ha provocato il caos nella nomina dei presidenti di Commissione. Lo stop a Spadafora, tra i principali artefici di questo governo, e allo sport sarà uno dei punti oggi all’ordine del giorno dell’assemblea 5 Stelle. Nell’aria c’è voglia di resa di conti tra gruppi parlamentari e gruppo dirigente.

Il nuovo ponte di Genova (Ansa)

Anche Conte fa il duro con gli immigrati

Adesso anche il premier Conte chiede la linea dura sui migranti. “Stop agli ingressi regolari”, “più rimpatri” è la linea ufficializzata ieri in visita in Puglia prima di arrivare nel pomeriggio a Genova. Conte “insegue” così il ministro Di Maio. Entrambi inseguono Salvini. Sembra d’essere tornati al governo giallo verde. Peccato che ci sia il ministro dell’Interno che, come sempre senza troppi clamori, sta cercando di seguire la sua linea di equilibrio di sicurezza e diritto ad una degna accoglienza.

Ecco perchè il governo è a forte rischio scivolone sul dossier migranti. Il voto delle regionali rischia di essere pesantemente condizionato da un’estate di sbarchi e barchini che ormai depositano sulle coste italiane una media di 300 persone al giorno tutte potenzialmente veicoli di infezione da Covid 19 perchè una volta portati negli hot spot per l’identificazione, scappano e vanno in giro.

Non è chiaro se nel governo si stia “giocando” al poliziotto buono- poliziotto cattivo. Fatto è che ci sono fughe in avanti che spesso suonano come correttivi a quanto si sta facendo. Il problema, oltre la Libia, è la Tunisia che in profonda crisi economica post Covid, sta facendo partire centinaia di persone al giorno con migliaia già in attesa.

La difficile mediazione di Lamorgese

Fino a dieci giorni fa il ministro del’Interno Lamorgese ha fatto in silenzio il difficile lavoro per tenere insieme sicurezza e livelli dignitosi di accoglienza. Il problema esiste: alla questione migratoria si somma l’allarme sanitario. Negli sbarchi e, soprattutto, negli arrivi via terra (di cui poco si occupano). Poi il caso Open arms e il rinvio a giudizio per Salvini sono riusciti a riportare il tema migranti in prima fila.

E’ successo così che il ministro Di Maio è intervenuto dicendo “basta sbarchi” minacciando di bloccare gli aiuti alla Tunisia. Un incidente diplomatico che ha rischiato di far saltare del tutto le difficili relazioni con Tunisi dove il ministro Lamorgese era già stata per concordare un maggiore numero di rimpatri. La pandemia rallenta tutto. Anche nei rimpatri. Nel frattempo il ministro dell’Interno ha proseguito con la sua azione: più militari alle frontiere di terra sulla rotta Balcanica e a presidio degli hot spot nel sud Italia; due navi per far fare la quarantena in mare ed evitare il rischio fuga dai centri per l’identificazione. Ieri Conte ha seguito le orme di Di Maio. Nel mezzo ci sono le politiche per l’immigrazione. Che sono altra cosa. E quindi la modifica dei decreti sicurezza Salvini per cui il Pd preme ma M5s tiene duro sul rinvio almeno dopo le regionali. Tutto questo senza dimenticare che Matteo Salvini e la sua difesa (la senatrice avvocato Giulia Bongiorno) puntano al coinvolgimento di tutto il governo nei due processi che vedono Salvini già imputato per sequestro di persona delle navi Gregoretti e Open arms. Il 3 ottobre ci sarà la prima udienza a Catania (Gregoretti). Un altro scoglio da dribblare per il governo Conte.