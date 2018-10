[Il retroscena] Il nuovo ponte sarà quello di Renzo Piano e anche Beppe Grillo è d’accordo. Sarà tutto made in Genova

Due idee aveva il commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi e primo cittadino di Genova Marco Bucci. Che il nuovo Ponte fosse un'opportunità per la città e non un problema e che diventasse un volano di sviluppo. Quindi, nei giorni immediatamente successivi al crollo, a Ferragosto, il sindaco di Genova raccontava che lo voleva presto e bellissimo.

Un Ponte che avrebbe dovuto diventare una nuova attrazione turistica per Genova. Ma anche un Ponte già inaugurato a un anno dal crollo o, al massimo, a ottobre 2019. E, in questo percorso, Bucci vedeva certamente Autostrade come soggetto costruttore del Ponte.

Un po' perché l'aveva convinto il presidente della Regione Giovanni Toti, da sempre il maggior sponsor della presenza dell’ad Giovanni Castellucci e dei suoi, convinto che l'universo Atlantia fosse l'unico soggetto veramente preparato per costruire viadotti autostradali.

Un po' perché, come tutti i genovesi - anche i leghisti, che al massimo pensavano come il loro leader Edoardo Rixi a una Autostrade "decastelluccizzata", un po' come il Cociv del Terzo Valico in mano a un commissario - erano intimamente convinto che solo Autostrade avesse competenze e capacità per fare alla svelta il Ponte.

La frase di Giovanni Castellucci sul "Ponte ricostruito in cinque mesi" aveva lasciato fortemente il segno anche in Bucci.

E, anche il giorno della nomina, ha spiegato che lui resta convinto che Autostrade ci sarebbe voluta nell'Associazione temporanea di imprese per il nuovo Ponte.

Ma Bucci, ovviamente, ha anche detto che lui rispetta le leggi e che se, nel primo articolo del decreto c'è scritto che Autostrade è fuori, allora lui si adegua. Un po' come il Maurizio Ferrini di "Quelli della notte", con il suo "Non capisco, ma mi adeguo".

Ecco, Bucci non capisce, ma si adegua. Quello su cui invece il sindaco-commissario, quasi un'evoluzione semantica del sindaco-sceriffo, non intende deflettere è il progetto di Renzo Piano.

Il ponte semplice come una costruzione di Lego, con la struttura completamente di acciaio, le 43 lanterne a ricordare i morti, la luce che si immagazzina di giorno e viene regalata alla città di notte e, soprattutto, l'andamento del progetto, che segue quello dello scafo di una nave e che è anche il legame con Fincantieri.

Quando si sono incontrati la prima volta Renzo Piano e l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono, l'architetto ha srotolato il progetto e a Bono sono luccicati gli occhi: "Non lo sapevo, ma quando ho visto che il Ponte aveva l'andamento di una nave, sono stato felice, perchè ho avuto la certezza che costruiremo il Ponte più bello del mondo".

E così si chiude il sogno di Bucci (e di Giovanni Toti), un Morandi a chilometri zero: tutto nel Ponente genovese. Disegno a Vesima, sul mare, negli studi del Renzo Piano Building Workshop. Costruzione nei cantieri di via Soliman, Sestri Ponente, sede dello stabilimento Fincantieri e delle eccellenze della cantieristica mondiale.

Acciaio dall'Ilva di Cornigliano e accordo già fatto con Arcelor Mittal per tariffe convenienti. Tutto lì, a un passo dal Morandi. Se si fa, sarà finalmente anche il ringraziamento della sua città ingrata a Renzo Piano. Perchè dopo lo straordinario successo dell'area dell'Expo 1992 e del Porto Antico, prima diviso da un muro che lo nascondeva alla città, e ora restituito al centro di Genova grazie all'intuizione di Piano, la storia dell'architetto con la sua città è una storia di ferite aperte e sanguinanti.

A partire dal primo progetto per la collina degli Erzelli, poi abbandonato perchè i costruttori ci volevano troppe cubature. Per passare dal progetto del "nuovo Morandi" (sì proprio quello poi caduto) che Claudio Burlando avrebbe voluto affidare non a lui, ma a Santiago Calatrava.

E poi, il Waterfront che avrebbe ridisegnato la costa della città, prima voluto dalle istituzioni e poi affossato da tutti i poteri genovesi. E poi ,la Torre Piloti, che non è mai stata ricostruita dove e come avrebbe voluto Piano.

E il BluePrint, la "Venezia del lavoro" che avrebbe dovuto creare canali attorno all'area della Fiera e delle Riparazioni Navali, stroncato fin dall'inizio con la richiesta di non tagliare l'inutile palasport per farci passare un canale su un lato, un'idea che era splendida, fin dal disegno.

Su, su, fino al nuovo Waterfront di Levante, che è quasi la versione 4.0 di quel BluePrint, su cui Piano ha raccontato: "Finalmente ci siamo, ho lavorato bene con questo sindaco". I due si piacciono. Parlano di vela.

Sono cosmopoliti. Sono semplici e lineari nell'approccio. La poesia la mette Piano, la prosa Bucci. E quindi si può provare a scommettere che il Ponte sarà quello disegnato dall'architetto genovese. Anche con l'ok di Beppe Grillo, che sta divertendosi a giocare a stuzzicare il suo storico amico Renzo, ma alla fine dovrebbe salire sul Ponte. E' il lieto fine che conviene a tutti.