Covid, Fontana: "Solo briciole da Roma". Boccia: "Lo Stato fa di tutto". Il Pd: “Lui e la sua giunta lavorino di più”

Per il governatore della Lombardia Attilio Fontana si tratta di “un altro giorno positivo perché stiamo assistendo a questo procedere in linea senza aumenti rispetto ai giorni precedenti, quindi si sta verificando quello che i nostri esperti hanno previsto cioè che inizi fra qualche giorno questa benedetta discesa".

Non si placa però la polemica con il governo. "Da Roma stiamo ricevendo briciole. Se noi non ci fossimo dati da fare, avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni", ha detto il presidente della regione lombarda.

La risposta di Boccia

Pronta la replica del ministro Boccia: "Non ho voglia e tempo di fare polemiche, lo Stato sta facendo di tutto. Se ci fosse dall'alto una grande telecamera si vedrebbero in Italia in giro solo mezzi militari, scaricano materiali per le Regioni, specie per la Lombardia. E tutto è online nel dettaglio su siti di Protezione civile e dei ministeri".

Il ministro Boccia (Ansa)

Controreplica di Fontana

Una precisazione che non mette il silenziatore al contendente: "Credo sicuramente a quello che dice il ministro Boccia ma credo anche ai dati in mio possesso. Faranno quello che sarà possibile, ma per ora ha fatto molto ma molto di più la Regione".

Un'altra polemica è quello sulle "uscite da casa"

"O diamo tutti lo stesso messaggio o il cittadino si sente disorientato e allenta la tensione", ha precisato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera tornando sulla circolare del Viminale sulle passeggiate con i bambini. Riferendosi ai dati in calo dell'epidemia, Gallera ha sottolineato che i "se riusciamo a mantenere il distanziamento sociale e l'isolamento, evitiamo che le persone si infettino e vinciamo la nostra battaglia", ha concluso.

La zona rossa

Sulla questione della mancata istituzione della zona rossa nella bergamasca, tra le aree più colpite dal coronavirus, invece "il premier Conte, che è anche un fine giurista, dovrebbe darmi due risposte – sostiene Fontana - Primo, come faccio io che non ho titoli a interrompere, a bloccare un diritto costituzionalmente protetto. Secondo, con quali forze dell'ordine avrei potuto chiudere la zona rossa, tenuto conto che non ho a disposizione polizia, carabinieri, guardia di finanza e neppure l'esercito? Quindi questo è un tentativo di scaricare" le colpe.

Il governatore lo ha detto in una intervista su su Radio Padania. "Noi a Conte l'abbiamo chiesta questa zona rossa, il nostro rappresentante nel comitato tecnico ha insistito. Inutile che cerchi di scaricare su di noi". Al momento di decidere "Conte disse “è come se realizzassi una zona rossa in tutta la regione”. Forse ha cambiato opinione strada facendo ma non può addebitare a me una cosa che non potevo fare anche volendo", ha aggiunto Fontana.

Il "rischio di una ripresa"

Inoltre "secondo alcuni scienziati c'è il rischio che alla ripresa del virus influenzale di ottobre e novembre ci possa essere una ripresa anche del coronavirus. Quindi bisogna prepararsi", ha dichiarato Fontana, in riferimento a una possibile seconda ondata delle infezioni da Covid in autunno. I letti dell'ospedale allestito alla Fiera di Milano "io credo sarà che necessario non smontarli, ma lasciare che rimangano come garanzia per quello che dovesse, speriamo mai, succedere in futuro", ha detto Fontana.

Il governatore della Lombardia Fontana (Ansa)

Il Pd: "Fontana e i suoi assessori lavorino di più"

La reazione del Pd alle parole di Fontana è perentoria. "Mentre il presidente Fontana continua a fare polemiche e il suo assessore Gallera non ha di meglio da fare che attaccare i sindaci, invece di ascoltarli, continuano ad arrivare in Lombardia i materiali sanitari (come evidenziato in trasparenza sul portale dedicato) e stanno atterrando con il sottosegretario Zampa a Bergamo ulteriori 45 medici volontari (destinati anche a Emilia-Romagna e Trentino Alto Adige) che si aggiungono agli oltre 70 arrivati nei giorni scorsi. Oltre 100 infermieri volontari arriveranno nel week end. Dalla regione Lombardia dovrebbero imparare a rispondere nel merito, ad ascoltare e cambiare una strategia che ha portato la regione ad avere più decessi di Germania e Francia. Forse meno polemiche in tv e più lavoro da parte di Fontana e dei suoi assessori aiuterebbero", si legge in una nota di Pietro Bussolati della segreteria nazionale Pd.

Situazione al Nord

Intanto Milano ha chiuso il forno crematorio fino al 30 aprile a causa dell'aumento dei decessi che vi sono stati in città.

Al Nord starebbe diventando grave la situazione del personale sanitario. “La carenza di infermieri, nelle regioni del nord è sempre più emergenza e gli organici vanno immediatamente rafforzati per decreto. Bisogna farlo ora. Chiediamo al presidente del consiglio Conte di intervenire tempestivamente con un provvedimento ad hoc che permetta alle Regioni di assumere a tempo indeterminato gli infermieri, soprattutto gli specializzati in Terapia Intensiva, di cui hanno un disperato bisogno. È l’unico modo per individuare i colleghi ancora disponibili, lo si faccia prima che lascino l’Italia”, scrive il presidente Nursing Up Antonio De Palma.

Notizie positive dallo Spallanzani

Nel resto d'Italia notizie positive arrivano dallo Spallanzani di Roma: i pazienti Covid ricoverati sono 197. Di questi 24 necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi sono in totale 180. Continua il trend di aumento del numero di dimissioni in parallelo ad un minor numero di ricoverati.

Aumenta il numero dei medici vittime del virus

Si aggrava però il bilancio dei medici vittime del virus: in Italia ad oggi ne sono morti 69. In Vaticano si registra il settimo caso di contagio. Osservati speciali sono case di riposo, carceri, centri migranti. A Bologna si è registrata la prima morte di un detenuto per Covid-19, che però si trovava agli arresti domiciliari in ospedale. Un altro fronte di preoccupazione riguarda le case di riposo per anziani, dove il contagio può diffondersi e colpire categorie a rischio. Nella provincia di Pavia sono morti 100 anziani in un mese. Sotto controllo anche i centri di migranti: non a caso il Viminale ha chiesto che nei centri di accoglienza, per evitare spostamenti, siano per il momento trattenuti anche coloro che non avrebbero "titolo".