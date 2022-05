Pnrr, verso Cdm domani pomeriggio, punto con Draghi su stato attuazione

Roma, 25 mag. (askanews) - Dovrebbe essere convocato per domani pomeriggio il Consiglio dei ministri. E' quanto si apprende da fonti di governo.Oggi è in programma una riunione di pre-consiglio, con all'ordine del giorno alcuni decreti legislativi.Nella seduta di domani, però, spiegano le fonti, dovrebbe essere fatto un punto sullo stato di attuazione del Pnrr. Probabile anche un nuovo confronto sulla trattativa in atto per chiudere il ddl concorrenza: Draghi ha posto come termine per il via libera il 31 maggio e il Cdm ha già approvato la scorsa settimana l'eventuale apposizione della questione di fiducia.