Pnrr, Salvini: fango stampa imputa a noi ritardi del passato

Milano, 25 mar. (askanews) - "Nonostante il fango: '...male non fare paura non avere...'. Se un giorno su due qualche giornale di sinistra ti attacca vuole dire che stai lavorando bene. Oggi un giornale imputa ritardi passati a chi è arrivato da quattro mesi, è il bello". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel suo intervento alla scuola politica del partito, riferendosi alla tabella di marcia per non perdere i fondi europei del Pnrr.