Pnrr, Mattarella: grande opportunità che non possiamo disperdere

Roma, 28 apr. (askanews) - "Siamo di fronte a una grande opportunità, che non possiamo disperdere. Per quest'opera di ricostruzione è necessario uno sforzo corale delle Istituzioni e delle forze economiche e sociali". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio Presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, il seguente messaggio in occasione delle assemblea dei presidenti delle Camere di commercio riferendosi alle risorse europee del Recovery plan.