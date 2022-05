Pnrr, Lamorgese avverte: i fondi vanno schermati da criminalità

Roma, 27 mag. (askanews) - "La mafia muta continuamente sembianze, noi dobbiamo seguirla in questi cambiamenti perché è un rischio per la nostra sicurezza soprattutto in questo momento in cui abbiamo le risorse del Pnrr. Non possiamo rischiare perché i fondi serviranno per il rilancio del nostro paese: è prioritario che vengano utilizzati bene e schermati dalla criminalità organizzata". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, nel corso della tavola rotonda che si sta svolgendo al congresso della Cisl."Non può essere lasciato tutto nelle mani delle forze di polizia e della magistratura - ha detto ancora Lamorgese - ma sono le imprese stesse che dovrebbero adottare dei codici di comportamento che le possano aiutare a crescere secondo i principi di un'economia legale".