Pnrr, Governo-Regioni-Province e Comuni a confronto

Roma, 14 apr. (askanews) - In corso conferenza Unificata Stato-Regioni-Anci-Upi, con all'ordine del giorno il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).Per il governo, presenti in via della Stamperia, i ministri Roberto Cingolani, Transizione ecologica, Vittorio Amedeo Colao, Innovazione tecnologica e transizione digitale, Renato Brunetta, Pubblica amministrazione, e Mariastella Gelmini, Affari regionali e autonomie.In apertura dei lavori il ministro Gelmini ha fatto le congratulazioni a Massimiliano Fedriga, neo presidente della Conferenza delle Regioni, e ringraziato Stefano Bonaccini, presidente uscente, per il lavoro fatto in questi anni.