Pnrr, Emiliano: la procedura del governo porterà via dei mesi

Roma, 18 mag. (askanews) - "La Conferenza delle Regioni era stata chiara: aveva chiesto l'immediata fissazione del Cipess per assegnare immediatamente le risorse del Fondo di sviluppo e coesione e questa risposta è stata respinta da parte del ministro Fitto sostenendo di dover incontrare tutte e 17 le Regioni che partecipano al Fsc in incontri dove dovrebbe partecipare ogni volta anche il ministro del ramo competente rispetto ad ogni investimento in una procedura che, a occhio e croce, porterà via mesi".

Lo ha detto il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, al termine della Conferenza Stato-Regioni che aveva all'ordine del giorno il tema del Pnrr e quello del Fondo di sviluppo e coesione."Tutto questo - ha proseguito Emiliano - evidentemente conferma il sospetto che ho sempre avuto e cioè che in realtà il governo vuole mantenere in mano i 48 miliardi dell'Fsc al fine di utilizzarli in maniera diversa da come previsto dalla legge, cioè assegnandole all'80% al Mezzogiorno e il resto alle altre regioni italiane. Questo impedisce il funzionamento delle Regioni, non solo sulle strade ma visto che i fondi europei non finanziano più tutta la cultura del nostro paese non sarà possibile utilizzare i fondi europei per le regioni del mezzogiorno e neanche quelli dell'Fsc sballando le programmazioni di tutte le attività regionali e questo ovviamente farà danni incalcolabili". .