Pnrr, Conte: non è piano governo Draghi come non lo era del mio

Roma, 22 giu. (askanews) - "Oggi arriva la conferma che la strada che l'Italia ha da subito indicato nell'ora più dura della pandemia era quella giusta. Lo dissi allora, lo ribadisco oggi: questo non è il piano del governo di turno. Non era allora del governo Conte, non lo è oggi del governo Draghi". E' quanto scrive in un post su Facebook a proposito del via libera della Commissione Ue al Pnrr italiano l'ex premier M5s Guiuseppe Conte ribadendo che "questo successo è di tutti noi, nessuno escluso. E dimostra la forza, la compatezza e la responsabilità della nostra comunità nazionale. Questa è l'Italia".