Pnrr, Carfagna: c'è un prima e dopo, ora Sud è urgenza nazionale

Sorrento, 13 mag. (askanews) - "C'è un prima e un dopo la data del 30 aprile, quando il nostro Piano di ripresa è stato consegnato in Europa. Per la prima volta il tema dei divari territoriali è stato posto non come rivendicazione di una parte del Paese contro l'altra ma come questione nazione, come urgenza nazionale e non meridionale. Un tema nazionale da affrontare e risolvere per far ripartire l'intero Paese scartando quel modello locomotiva dove poche Regioni trainano ed altre vanno a rimorchio". Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, nel corso del suo intervento al forum "Verso Sud" a Sorrento (Napoli) alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del premier Mario Draghi e del presidente della Camera, Roberto Fico. La due giorni, alla quale prendono parte 17 delegazioni di Paesi internazionali, è stato organizzato dal Ministero del Sud e della Coesione territoriale e da The European House - Ambrosetti.