Plenum grandi elettori ridotto a 1008, quorum oggi scende a 672

Roma, 24 gen. (askanews) - Con la morte ieri di Antonio Fasano, deputato grande elettore di Forza Italia eletto nella circoscrizione proporzionale della Campania 2scende a 1008 il plenum dell'assemblea chiamata a eleggere il tredicesimo presidente della Repubblica. Oggi dunque, e per i primi tre scrutini salvo novità impreviste, il quorum di due terzi richiesto per eleggere il presidente del Repubblica scende da 673 a quota 672. Invariato invece il quorum di elezione dal quarto scrutinio: la maggioranza assoluta resta a cifra 505.Il margine di incertezza ancora residuo è legato alla possibilità di proclamare eletto a tempo di record il primo dei non eletti Fi nella circoscrizione Campania 2. In queste ore gli uffici di Montecitorio si stanno interrogando in proposito. Prevale al momento lo scetticismo. Anche a voler velocizzare al massimo tempi intermedi di verifica, la proclamazione di un nuovo deputato può avvenire soltanto in una seduta della Camera, al momento sconvocata e non prevista fino a dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, se non convocazione ad hoc a domicilio da parte del Presidente della Camera Roberto Fico.La prudenza in tema di proclamazione di nuovi parlamentari, ricordano stamani a Montecitorio, è sempre d'obbligo: saltare passaggi formali presta spesso il fianco a contestazioni.Ad ogni modo, sul tema della certificazione definitiva di plenum e quorum per l'elezione del Capo dello Stato potranno dire l'ultima parola le riunioni congiunte di uffici di presidenza prima e capigruppo di Camera e Senato poi convocati insieme stamani a Montecitorio dai presidenti Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, dalle quali dovrebbe uscire il calendario delle votazioni successive alla prima odierna di cui le forze politiche hanno già annunciato la fumata nera.