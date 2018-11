Plafoniere “d’oro” per la nuova sede della Regione Puglia. Il governatore Emiliano blocca tutto ma le opposizioni vanno all’attacco

E’ stata ribattezzata “sprecopoli pugliese” la vicenda sulle plafoniere “d’oro” acquistate per la nuova sede della Regione Puglia. Ogni punto luce, stando a quanto emerso nel corso della trasmissione “Non è l’Arena”, di Massimo Giletti, è costata ai contribuenti la bellezza di 632 euro (in totale un milione di euro). Una somma evidentemente troppo alta, che ha fatto scoppiare una polemica che ha superato i confini regionali. Su tutte le furie le opposizioni, che accusano il presidente della Regione Puglia, che a sua volta promette di verificare quanto sta accadendo.

Per farlo il governatore ha già costituito un collegio di vigilanza che si occuperà di verificare la congruità dei prezzi, dando contestualmente disposizione agli uffici preposti di sospendere la fornitura (se ancora in itinere) e ogni pagamento nei confronti della ditta che ha acquistato le plafoniere sino a esito delle verifiche disposte. Attraverso una nota la Regione ha inoltre precisato che, nonostante i lavori siano stati realizzata dal Consiglio Regionale, e non dall'esecutivo presieduto da Emiliano, si è comunque deciso di formare un collegio di vigilanza. Il collegio in questione sarà composto dal presidente Emiliano, dall'assessore regionale ai Lavori pubblici, Gianni Giannini, dal capo di gabinetto Claudio Stefanazzi, dal commissario di Asset, Elio Sannicandro, dal direttore del dipartimento Opere pubbliche Barbara Valenzano, e dal capo dell'avvocatura Rossana Lanza.

L’organismo si occuperà inoltre di verificare la corrispondenza alle leggi e alle regole di economicità della condotta del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento che, in via esclusiva, avevano il compito di verificare la congruità dei costi delle suddette plafoniere. Il presidente della Regione, si precisa nella nota, intende così accertare nel generale compito di vigilanza politica su ogni attività regionale e sia pure al di fuori di specifica competenza amministrativa spettante in via esclusiva ai suddetti direttore dei lavori e responsabile unico del procedimento, se il prezzo di dette plafoniere sia congruo rispetto agli obblighi di legge previsti per simili impianti. Tanto, conclude la nota, a tutela della verità.

M5S contro Emiliano: “Ci sono altre spese folli”

Gli esponenti di M5S su tutte le furie attribuiscono la responsabilità a Emiliano. E’ “ridicolo - attacca il Movimento 5 Stelle -. Non ci sono altre parole per definire lui e la buffonata di questo collegio di vigilanza che improvvisamente dovrebbe valutare cose che sapeva benissimo da mesi e cioè da quando abbiamo denunciato le spese folli della nuova sede del Consiglio regionale. Peccato che all’epoca sia lui che l’assessore Giannini avessero avuto il coraggio, addirittura, di elogiare la gestione dell’appalto. Non solo, le note dei dirigenti regionali che difendevano le scelte fatte, compresa quella delle plafoniere, sono partite proprio dalle sue mail istituzionali. Ancora più grave è che Emiliano dimostra di ignorare che la scelta delle plafoniere è stata fatta con la quinta variante, (la più cospicua di tutte predisposta a Febbraio 2017 e approvata con atto dirigenziale 273 del 6.6.2018), proprio durante la sua amministrazione. A Emiliano consigliamo di studiare perché il problema delle plafoniere è solo uno degli scandali che abbiamo denunciato, a questo si aggiungono i controsoffitti, le pareti divisorie, i pozzi per il raffreddamento, 19 chilometri di cavi elettrici a grossa sezione solo per citarne alcuni. Ora leggiamo di questa balla mediatica di un collegio inutile composto da tutti quelli che avrebbero dovuto controllare ma non lo hanno fatto compresa la dirigente Valenzano che, tra l’altro, già dovrebbe essere a capo di un’altra commissione di verifica (anche questa evidentemente inutile) sulle spese della nuova sede, di cui si sono perse le tracce. Nell’attesa di altrettanti collegi di vigilanza inutili noi ci siamo portati avanti da tempo inviando tutto a Corte dei Conti, ANAC e Procura della Repubblica all’attenzione di magistrati veri che hanno fatto questo lavoro per amore della legalità e non per trasformarlo in un trampolino di lancio per la politica. Ancora una volta è stato necessario che fosse il Movimento 5 Stelle Puglia a far emergere questi scandali, chi avrebbe dovuto controllare”.

E dalla Puglia i 5S fanno emergere nuove indiscrezioni

“Il vero nuovo elemento gravissimo emerso sul quale indagheremo – evidenziano i Pentastellati - è che la ditta Regent produttrice delle plafoniere non avrebbe mai nemmeno inviato un preventivo per questo appalto. Insomma il sospetto è che quelle plafoniere dal costo esorbitante non siano in realtà neanche le stesse installate nella sede del Consiglio regionale. Se così fosse saremmo di fronte ad una nuova ipotesi di reato”. Anche per il gruppo consiliare di Direzione Italia-Noi con l'Italia, è essenziale far chiarezza sulla torbida vicenda. “Riteniamo inaccettabili - commentano i parlamentari pugliesi della Lega, Rossano Sasso, Anna Rita Tateo e Roberto Marti - le cifre che il governatore della Puglia, Michele Emiliano, intende spendere per l’acquisto delle plafoniere che andranno a comporre il nuovo palazzo della Regione Puglia. Una cifra esorbitante ed uno spreco di soldi pubblici, da parte di Emiliano e del Pd, tale che potrebbe intervenire pure la Corte dei Conti”.