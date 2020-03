Pizza al coronavirus, Meloni: 'Disgustoso video tv francese'

Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Video 'satirico' disgustoso mandato in onda dalla famosa tv francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus". Questo il commento della presidente di Fdi, Giorgia Melonial video mandato in onda dalla televisione d'oltralpe in cui si vede un pizzaiolo italiano che tossisce e sputa su una pizza. Le immagini del breve 'spot' della "nuova pizza 'Corona', che farà il giro del mondo" - si legge in sovrimpressione - si soffermano sul particolare dello 'sputo verde' che finisce sulla pizza, mentre scorre la scritta con i colori della bandiera italiana 'Corona pizze' e 'Covid19'. "Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana - dice ancora la leader di Fratelli d'Italia -, per poi domandarsi se "il Governo Pd-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno".