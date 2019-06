Pisapia:patto chiaro Governo e primarie per centrosinistra largo

Roma, 1 giu. (askanews) - Giuliano Pisapia invita il Pd e le altre forze politiche e sociali del campi di centrosinistra a mettere in campo in vista di nuove elezioni politiche "una coalizione con patti chiari, costruita su un progetto, un programma di Governo e un accordo politico, che è il contrario di un contratto"."Zingaretti - dice Pisapia al Corriere della Sera- finora ci ha visto giusto. Ma al Pd ora servono alleati anche esterni. Ci sono forze, da PiùEuropa ai Verdi fino a movimenti civici. che credo possano, e verrebbe da dire debbano, essere alleate del Pd all'interno di una coalizione. Userei il motto dell'Unione Europea: unità nella diversità". Con la riaffermazione delle primarie per la premiership quale momento di rilancio democratico di un centrosinistra di governo alternativo al centrodestra a trazione Salvini. "Oltre un milione e seicentomila persone che hanno votato alle primarie per la segreteria del Pd - afferma Pisapia- mi sembrano la prova che le primarie sono uno strumento efficace anche per la scelta del leader della coalizione. Rendono più forte la candidatura e la partecipazione di tanti crea entusiasmo". Ma "prima di pensareapossibili leader è indispensabile riconquistare la fiducia degli elettori".Pollice verso pregiudiziale, invece, ad un'alleanza di governo e/o elettorale Pd-M5s: "un'alleanza con chi ogni giorno ribadisce la volontà di governare con la Lega non può essere all'ordine del giorno". E comunque "è vero che i rapporti di forza contano ma contano di più le idee, le proposte e, soprattutto, quello che si fa: loro ora sono alleati di Salvini". D'altra parte Pisapia considera i Cinque Stelle una meteora già al declino. "Fatico - afferma - vedere un futuro per un movimento che ha dovuto ingoiare il contrario di quello che sosteneva. Vedo lotte interne represse, e mi pare che — non i5Stelle, ma la classe dirigente dei 5 Stelle — sia stata bocciata nella prova del governo". Così come "non mi sembra proprio che una votazione alla quale hanno partecipato 44.849 persone, gestita e controllata da una società privata, sia un grande esempio di partecipazione e di democrazia".