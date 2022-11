Amsterdam, 10 nov. (askanews) - Alessia Piperno "sta bene e non ha subito violenze". Lo assicura il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti ad Amsterdam dove si trova per accompagnare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita di Stato.Tajani ha riferito di aver parlato oggi pomeriggio con i genitori per rassicurarli sul rientro della figlia dall'Iran