Pil, Gualtieri: evitato deriva drammatica, sono fiducioso

Roma, 1 feb. (askanews) - "Abbiamo evitato al paese una deriva drammatica, io sono molto fiducioso, vedremo un rimbalzo già a gennaio con una crescita e la possibilità di fare ancora meglio". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri parlando all'assemblea nazionale di Italia viva.Questo "ci richiama tutti con forza e coesione, con visione e prospettiva di legislatura, che è l'unico modo in cui si fanno le cose serie in un paese".Gualtieri ha sottolineato la necessità di "spendere tutti i soldi messi in manovra e fare quelle cose che ora abbiamo la possibilità di fare, ma vanno fatte immediatamente per dare scossa e rilancio a paese, ora abbiamo più fiducia" anche perchè "lo spread è in calo".