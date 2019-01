[Il commento] “Il Pil crolla, aumentano i gay”. Libero di nuovo al centro delle polemiche

Ci aveva provato qualche tempo fa un consigliere comunale di Palermo che per farsi notare aveva dato stura a tutto il suo sapere per sostenere che “la scienza sbaglia. Gay è malattia da traumi”. Chissà di che trauma soffre invece Libero quando per vendere qualche copia di giornale in più si affida alla fantastica idea di titolare in prima pagina "Calano fatturato e Pil ma aumentano i gay". Ora, con grande gioia dell’editore, il quotidiano diretto da Feltri è citato urbi et orbi. Che è poi il risultato che si voleva probabilmente ottenere. Il quotidiano è in crisi? Boh, ma certo un titolo così è di cattivo gusto. Neppure in epoca fascista, quando c’era lui, il maschio che arringava le folle dal balcone di Palazzo Venezia, i gay avevano raggiunto l’’onore’ della prima pagina dei giornali prezzolati di allora con un titolo così omofobo.

Mugugni da destra

Il vicepremier Di Maio incavolato nero attacca dalle pagine di facebook il quotidiano che strizza l’occhiolino a Salvini scrive: “Abbiamo fatto bene o no a tagliare i fondi a giornali del genere? Scriveranno queste idiozie senza più un euro di fondi pubblici. Vito Crimi - ha ricordato il vice premier - ha avviato la procedura che azzererà i finanziamenti pubblici entro i prossimi tre anni". Muoia Sansone con tutti i filistei. Il sottosegretario con delega all'Editoria dice a proposito del titolo di 'Libero': "Provo disgusto ". "Un giornale - scrive in una nota Crimi - che riceve soldi pubblici che prima pubblica titoli razzisti contro, poi oggi anche omofobi. Avvierò immediatamente - annuncia - una procedura interna per vagliare la possibilità di bloccare l'erogazione dei fondi residui spettanti a un giornale che offende la dignità di tutti gli italiani e ferisce la democrazia''. ''Mi aspetto che il giornalismo che tanto vede in noi il nemico - avverte Crimi - faccia sentire la sua voce. Probabilmente, chi distrugge la credibilità della stampa sono proprio alcuni giornalisti''. I giornalisti sono dalla parte di Crimi, ma Crimi è dalla parte dei giornalisti che per tanto tempo lui e il suo Movimento hanno snobbato? E ora dice a tutti: state puniti. Su Twitter, Manlio Di Stefano, sottosegretario M5S agli affari esteri, scrive: "Titoli del genere, così come quello sui terroni, creano discriminazione e fomentano odio. L'ordine dei giornalisti ha il dovere - sottolinea - di intervenire tempestivamente. Tagliare i fondi a giornali come questo è doveroso. Questa non è informazione! NonLeggoLibero".

Arringa la sinistra

Manifesta il suo sdegno anche Alessandro Zan, deputato del Pd e da sempre attivista per i diritti Lgbt, che parla di "un titolo ignobile, fatto da un direttore disperato per il crollo delle vendite di copie del suo giornale". "Non è che i gay - dice l'esponente dem all'Adnkronos - aumentano o gli etero diminuiscono, perché l'orientamento sessuale di una persona non si decide, ma semplicemente si nasce così. E' la condizione umana della persona, tutto qui. Se mai oggi, fortunatamente, i gay e le lesbiche di questo paese si dichiarano in famiglia, agli amici e nei posti di lavoro e questa è la condizione e il presupposto fondamentale per essere felice come tutti gli altri". "Questo titolo - osserva Zan - evoca ancora l'omosessualità come colpa o come cosa di cui vergognarsi, perché alcuni (fortunatamente oggi la minoranza), vorrebbero ancora che gli omosessuali fossero nascosti e invisibili nella società''. Il triangolo rosa (in tedesco, rosa Winkel, "angolo rosa") era il simbolo di stoffa affibbiato sulla casacca degli internati nei campi di concentramento nazisti per omosessualità maschile. Per le lesbiche internate di cui si ha notizia fu imposto, invece, il triangolo nero delle persone "asociali". Si vuol tornare a questo? Libero faccia un passo indietro.

Il caso emblematico di Ravenna

Per fortuna il Paese è attraversato da altre intelligenze, come quella di Gianluca Dradi, dirigente scolastico del liceo scientifico 'Oriani' di Ravenna. "Il preside è gay", aveva scritto qualcuno in nero sul muro della scuola. Ma quando gli hanno fatto notare la cosa ha deciso di lanciare un messaggio. "Ciò che offende - ha scritto su Facebook, come riporta la stampa locale - non è la falsa attribuzione di una condizione, ma il fatto che uno studente del mio liceo l'abbia pensata come un'offesa. Non la farò cancellare: resti lì come pietra d'inciampo per l'intelligenza umana. #nonnellamiascuola". Una risposta degna di un popolo democratico.