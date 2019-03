Piemonte, accordo centrodestra su candidatura Alberto Cirio

Roma, 29 mar. (askanews) - I leader del centrodestra hanno raggiunto, in vista delle prossime elezioni Amministrative, gli accordi che consentiranno di "portare il buongoverno anche alla Regione Piemonte e in tutte le città dove si andrà al voto, proseguendo la lunga scia di successi". L'intesa è stata siglata da Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini, nel corso di un cordiale incontro ad Arcore.Il candidato per presidenza della Regione Piemonte sarà Alberto Cirio, europarlamentare di Forza Italia.