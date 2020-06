Piano Ue, Fdi assente mentre parla Conte, Lega lascia l'aula

Roma, 17 giu. (askanews) - I deputati di Fratelli d'Italia non si sono presentati in aula alla Camera dove questa mattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha svolto l'informativa in vista del Consiglio europeo. L'assenza, viene spiegato, è in polemica con il fatto che non è stato previsto un voto dell'assemblea. Le ragioni della protesta, che sarà replicata anche in Senato, verranno esposte dalla deputata Wanda Ferro che - unica Fdi a entrare in aula - interverrà durante il dibattito.Protesta anche la Lega che ha abbandonato l'aula subito dopo l'intervento del capogruppo Riccardo Molinari. Resta in aula invece Forza Italia. "L'opposizione che abbandona l'aula non dà dimostrazione di condivisione ma usa la diretta televisiva per raggranellare futuri consensi elettorali", ha sottolineato Piero Fassino intervenendo a nome del Pd durante il dibattito.