Il piano Colao dichiara guerra al contante: spunta la tassa sul bancomat

La task force di Vittorio Colao propone tra le altre cose di ri-dichiarare guerra al contante. Nel documento che gli esperti hanno presentato al governo per far ripartire l’economia italiana dopo la crisi da Covid spicca infatti un capitolo dedicato a Imprese e Lavoro, motore dell'Economia, in cui viene enfatizzata la necessità di rafforzare la lotta senza quartiere all'uso del contante in favore dei pagamenti elettronici. All’ombra del coronavirus dunque si affonda il coltello sul proposito, da molti espresso da tempo, di favorire a tutti i costi l’uso delle carte di credito e penalizzare i soldi cash.

Ed allora ecco quella che Il Tempo e Il Giornale definiscono oggi “tassa sul bancomat”, tesa a disincentivare l’uso dei soldi in contanti, attraverso un anticipo fiscale sui prelievi e la riduzione dei limiti per i pagamenti in contanti, con detrazioni fiscali per tutte le spese fatte invece con carte e pos. A questo si aggiungerebbero lotterie con Vincita istantanea (Instant win per gli inglesi) ovvero quelle in cui i partecipanti hanno la possibilità di scoprire all'istante se sono vincitori di un premio, credito d’imposta per gli esercenti e accordi con il sistema bancario per riduzione delle commissioni.

Sanzioni per gli esercizi privi di Pos

Il piano prevederebbe inoltre l’istituzione di crediti d'imposta per gli esercenti affinché questi si abituino a usare i pagamenti elettronici. Sanzioni, andrebbero rese effettive o inasprite al contempo per gli esercizi commerciali privi di POS o con POS non funzionante.

Viene proposta inoltre la cancellazione delle banconote di valore superiore ai 100 euro.

Vittorio Colao (Ansa)

Ma a quanto mette in luce Italia Oggi il piano della Task force avrebbe anche l’obiettivo di far emergere i capitali occultati al fisco.

Da qui il suggerimento di applicare un condono sul contante nelle cassette di sicurezza per finanziare interventi su infrastrutture e scuola e creare una piattaforma apposita per la moneta fiscale.

Far emergere il sommerso

Si ipotizza il pagamento di un'imposta sostitutiva tra il 10 o il 15% per portare alla luce il sommerso. Il tutto a patto che si investa una parte dell'ammontare in maniera particolare.

Due le sanatorie. La prima – spiega il Sole 24 Ore - per far emergere il lavoro irregolare attraverso premialità e sanzioni. L’altra, una Collaborazione volontaria (come direbbero gli italiani) o Voluntary Disclosure (come direbbero americani e inglesi), per l’emersione e la regolarizzazione del contate derivante da redditi non dichiarati con il pagamento di un’imposta sostitutiva e l’obbligo di investimento di una parte dell'ammontare (40-60%) per 5 anni in strumenti di supporto del Paese, scuole e infrastrutture.

La lotta dura e senza paura è dichiarata dunque. E guai a chi si azzarda a utilizzare il bancomat per prelevare i propri soldi, perché verrà tassato senza pietà. Almeno secondo gli intenti che sembrano emergere dalla proposta.