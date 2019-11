Dall'uniforme scolastica all'antidoping a Sanremo: in Parlamento arrivano le petizioni più strane

Tutto nasce dall’articolo 50 della Costituzione della Repubblica italiana: “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”. Che non è un articolo conosciutissimo e utilizzatissimo, ma coloro che lo conoscono lo prendono alla lettera e senza risparmiarsi.

Solo in questa legislatura, iniziata da un anno e mezzo sono già 390 alla Camera e 440 al Senato le petizioni già depositate, con il dato significativo della “preferenza” dei cittadini per la buca delle lettere di Palazzo Madama e un andamento progressivo che lascia presagire il superamento del record della scorsa legislatura, in cui vennero presentate milleseicentoottantotto (1688) petizioni solamente al Senato della Repubblica.

Come funziona

Funziona così: si prende carta e penna, si scrive a uno dei due rami del Parlamento, o si manda un fax, o si invia una mail e poi alla Camera la propria idea viene anche letta in aula dal segretario di presidenza di turno ad inizio delle sedute; al Senato, invece, viene pubblicata sull’allegato B al resoconto stenografico dei lavori.

Dopodichè, a norma di legge e di regolamento, tutto viene demandato alla competente commissione parlamentare che, a volte, unifica l’idea della petizione con qualche proposta di legge di deputati e senatori, a volte la iscrive autonomamente e generalmente la archivia senza che ci siano seguiti ulteriori.

Eppure, ci sono dei supercittadini che non demordono mai e usano l’articolo 50 della Costituzione come il proprio faro illuminante, il loro bene culturale costituzionale, in alcuni casi dei veri e propri “petitomani”, meritevolissimi per il proprio senso civico.

Alcuni esempi

Un superman delle petizioni, ad esempio, è Francesco Di Pasquale di Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta, che ha inaugurato la sua personalissima diciottesima legislatura chiedendo “una disciplina più restrittiva in materia di fabbricazione e utilizzo dei fuochi d'artificio”, ma spazia su moltissimi aspetti dello scibile umano, dalla richiesta di “iniziative per la revisione degli accordi internazionali che hanno determinato il distacco dell'Istria dall'Italia” a problemi del suo paese, dai rifiuti di Caserta alla composizione del consiglio di sicurezza dell’Onu.

Il signor Di Pasquale è multitasking e chiede indifferentemente “l'istituzione della Giornata della pacificazione nazionale”, ma anche “interventi a sostegno della coltivazione dei limoni”.

E le sue idee sono ricche di fantasia e buoni propositi dall’”istituzione della Giornata della buona educazione”, che sarebbe il caso fosse introdotta anche in Parlamento”, a “interventi diversi volti a garantire il superamento del divario tra Nord e Sud del Paese”.

Vaste programme, direbbe il generale De Gaulle.

Poi ci sono gli appassionati di vicende condominiali, come Angelo Longo da Roma che – in una delle ultimissime petizioni presentate al Senato - propone “una legge di interpretazione autentica dell'articolo 1117-ter del codice civile, in materia di modificazione delle destinazioni d'uso delle parti comuni dei condomini”, fino a tantissimi che intervengono su vicende costituzionali e su modifiche delle leggi elettorali, che coinvolgono fan del maggioritario e nostalgici del proporzionale, indifferentemente.

"L'uniforme scolastica"

E poi, fior da fiore, Simon Baraldi, da Bologna, “chiede l'introduzione dell'obbligo dell'uniforme scolastica”, mentre Luigi Nardini, da Udine, “chiede iniziative per l'introduzione di controlli antidoping nelle competizioni canore”, pensando probabilmente ad alcuni protagonisti del Festival di Sanremo.

Qualcuno, come Michele Vecchione, da Alatri, in provincia di Frosinone, è allineato con gli europarlamentari dei Paesi nordici a Strasburgo e a Bruxelles e “chiede l'abolizione dell'ora legale”, ma anche lui riesce ad essere multidisciplinare, mandando una petizione anche per chiedere “l'introduzione del divieto di guida nelle ore notturne per gli ultrasettantenni”.

Nell’ultima raffica di petizioni annunciate nell’aula di Montecitorio, Stefano Fuschetto, di Gallarate, in provincia di Varese, chiede di ”eliminare le scatole di cartone dai dentifrici” e pare una buona idea per il risparmio di carta e cartoncino, meno per gli appassionati di packaging.

Massimiliano Valdannini, di Roma, altro appassionato di petizioni, chiede di “dotare le forze dell'ordine di sistemi di riconoscimento vocale automatici di lingue e dialetti stranieri”, ma non ci sono ulteriori notizie su come comportarsi con i dialetti italiani.

Anche dagli ex parlamentari

E ci sono pure ex parlamentari che usano le petizioni: ad esempio, l’ex senatore leghista Marco Preioni, che nelle sue tre legislature, oltre che il senatore più bello di Palazzo Madama fu anche presidente della giunta per le autorizzazioni a procedere e del comitato parlamentare per i procedimenti d’accusa, dalla sua casa di Domodossola, capoluogo del Verbano Cusio Ossola, chiede “iniziative a tutela dello status e delle condizioni personali di libertà e indipendenza dei membri del Parlamento, anche in relazione alle prerogative economiche dei parlamentari in carica e cessati dal mandato, nonché la rivalutazione delle indennità e dei vitalizi parlamentari” e poi “l'introduzione di norme idonee a sanzionare le dichiarazioni di titolari di cariche pubbliche che si pongano in contrasto con il dovere di adempiere con disciplina ed onore le funzioni ad essi attribuite” e inoltre – addirittura con due petizioni dall’argomento identico – “interventi per semplificare la procedura di risarcimento degli azionisti di Veneto Banca Spa e Banca popolare di Vicenza Spa”.

Oppure, Titti di Salvo, storica esponente della sinistra romana ed ex deputata, che, insieme ad altri cittadini, chiede “che il congedo obbligatorio di paternità diventi una misura strutturale e che la sua durata sia portata a dieci giorni nei primi cinque mesi di vita del neonato”, portando avanti da fuori del Parlamento le stesse battaglie che faceva in Parlamento.

E poi ci sono quelli che hanno visto realizzate le proprie idee, a partire da Aurelio Rosini di Mariglianella in provincia di Napoli, che “chiede disposizioni per il riconoscimento dell'Inno di Mameli quale inno ufficiale della Repubblica italiana”, provvedimento diventato legge dopo un’appassionata relazione parlamentare del deputato di Forza Italia Roberto Cassinelli.

Stessa sorte positiva per un’idea di un altro appassionatissimo di petizioni: Dario Bossi di Montegrino Valtravaglia, in provincia di Varese, of course per un Bossi, che “chiede la previsione dell'acquisizione delle impronte digitali all'atto della richiesta della carta d'identità elettronica”. Cosa che per l’appunto avviene negli uffici dei Comuni che gestiscono la pratica per conto del ministero dell’Interno.

Poi c’è Fabio Ratto Trabucco, genovese di Chiavari, che ha chiesto “interventi a favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del crollo del ponte Morandi a Genova”, ottenendoli grazie al “decreto Genova” per cui si è battuto come un leone l’ex viceministro leghista dei Trasporti e delle Infrastrutture Edoardo Rixi in stretto accordo con Giovanni Toti e Marco Bucci e con un appoggio multipartisan.

Successo anche per Di Pasquale che aveva chiesto “misure per il riconoscimento di un reddito minimo garantito a tutti i cittadini italiani”, in qualche modo precursore del reddito di cittadinanza, mentre Francesco De Ghantuz Cubbe, da Roma, va già oltre e lavora per chiedere “l'introduzione di misure volte ad assicurare il diritto al lavoro di tutti i cittadini in luogo del cosiddetto "reddito di cittadinanza"”.

Poi ci sono quelli appassionati di vicende sanitarie e dintorni: se Marco Rosini vuole “nuove norme in materia di detraibilità delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti parafarmaceutici”, Pasqualina Mollicone da Arce, in provincia di Frosinone, chiede “iniziative per promuovere il consumo di vitamina D”.

"Biciclette con la targa"

Giacomo Pierini da Firenze, non ama moltissimo i ciclisti indisciplinati e chiede “l'introduzione dell'obbligo di fornire le biciclette di una targa identificativa e l'innalzamento delle sanzioni per le infrazioni al codice della strada commesse dai ciclisti”.

Mentre Gabriele Pomar, da Palermo, chiede “iniziative per innalzare il numero delle squadre partecipanti al campionato di serie B e per l'introduzione di nuovi criteri in materia di ripescaggio di società calcistiche”.

Massimiliano Valdannini, di Roma, che abbiamo già incontrato in questa nostra storia, chiede “la rimozione dei sanpietrini dalle strade principali del comune di Roma”, il che probabilmente sarebbe utile per l’ordine pubblico, ma creerebbe dei problemi di memoria storica.

"Cariche elettive a sorteggio"

Idee, altre idee: Cosmo Giacomo Sallustio Salvemini, che abita a Fonte Nuova, in provincia di Roma, vorrebbe le cariche elettive determinate per sorteggio fra i più capaci con “una riforma costituzionale volta a prevedere che le cariche pubbliche nazionali e locali siano assegnate mediante sorteggio tra cittadini in possesso di particolari requisiti, tra cui la frequenza di un'apposita Alta scuola di formazione etico-politica”. E, oggettivamente, si tratta di una suggestione davvero molto interessante, soprattutto per quest'ultimo particolare.

Su, su fino agli ultimi due casi di questa Spoon River delle petizioni presentate negli ultimi mesi a Palazzo Madama e Montecitorio: Mirko Antonio Spampinato, di Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania, chiede “modifiche alle modalità di presentazione delle petizioni, anche tramite la realizzazione di un'apposita piattaforma on line” mentre l’ormai noto ai lettori Dario Bossi chiede “l'adozione di norme omogenee in merito ai requisiti per la presentazione di petizioni ai Comuni e alle Regioni”.

E qui, con le petizioni sulle petizioni, quasi petizioni elevate a potenza, il cerchio si chiude.