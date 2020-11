Pescherecci sequestrati:Meloni,da Farnesina azioni concrete

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Luigi Di Maio, ministro degli Esteri del governo Pd-M5S, fa trapelare una nota della Farnesina per vantarsi del grandissimo risultato di essere riuscito, grazie alla sua azione diplomatica, a far fare una telefonata a casa ai pescatori italiani sequestrati da due mesi dalla Libia di Haftar. L'incompetenza di chi ci governa è diventata un pericolo reale per tutti i cittadini italiani. I nostri pescatori illegalmente sequestrati devono essere immediatamente rilasciati. Dal Ministro degli Esteri e dal governo pretendiamo azioni concrete e non pagliacciate". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).