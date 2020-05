Clima rovente e pesanti minacce: tre noti politici finiscono sotto scorta

Un clima pesante aleggia per l’Italia contro gli esponenti politici tanto che Attilio Fontana governatore della Lombardia, Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione e Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, sono finiti sotto scorta a causa delle minacce ricevute.

Fontana

Il presidente lombardo da due giorni è sotto scorta, come riporta il quotidiano La Stampa. La misura è stata decisa dalla prefettura di Varese dopo che "il clima intorno al governatore Attilio Fontana, si è fatto incandescente" con due murales, a Milano, cui viene apostrofato come "assassino" e minacce sul web. A seguire Fontana, quindi, adesso c'è anche un'auto di scorta con un agente, che configura un provvedimento "di quarto livello".

Minacce sui social.

"Stiamo raccogliendo decine e decine di minacce sui social network, sono tantissime e fanno parte di questo clima d'odio", ha spiegato l'avvocato Jacopo Pensa, difensore di Fontana, il Governatore lombardo da due giorni sotto scorta per le intimidazioni ricevute in questi giorni, non solo sul web, ma anche con due murales con scritto Fontana assassino e firmati dai Carc (Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo). Il legale ha chiarito che nei prossimi giorni finirà di completare la raccolta delle minacce on line (dove compaiono post con su scritto anche 'Fontana devi morire' o 'devi fare una brutta fine' e nei quali si contesta la gestione dell'emergenza sanitaria) e poi depositerà una denuncia in Procura a Milano, dove è già aperta l'indagine del capo del pool dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili sulle scritte dei Carc. Antagonisti che, tra l'altro, hanno rivendicato più volte di essere gli autori dei murales e si sono detti "pronti" ad azioni dello stesso genere.

Il presidente della Lombardia Fontana (Ansa)

Azzolina protetta dalla GdF

Anche la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina è stata messa sotto scorta e da tre giorni viene scortata da uomini della Guardia di finanza. Da alcuni giorni, da quanto si apprende, la ministra è oggetto di minacce e insulti sui social. Azzolina, pur essendo ministro, non aveva la scorta.

“Clima intollerabile”

"Non pensavamo potesse accadere, ma sulla scuola si è creato un clima intollerabile e davvero gravissimo. Dopo i ripetuti attacchi che certa politica ha in maniera pretestuosa riservato a Lucia Azzolina, alcuni facinorosi di sono spinti a insultare la ministra, con offese sessiste e messaggi di odio davvero sconcertanti. Ma come sempre odio chiama odio, e si è giunti addirittura alle vere e proprie minacce, tanto che è stato deciso di assegnarle la scorta. Tutto questo è inaccettabile. A Lucia Azzolina va la nostra piena e incondizionata solidarietà. Andiamo avanti insieme a testa alta nel percorso di cambiamento e di sostegno alla scuola pubblica italiana ed alle sue forze migliori. Non saranno queste vili minacce a intimidirci né tantomeno a fermarci", affermano gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato.

Di Maio su Facebook

"Bisogna abbassare i toni e la politica, per prima, deve dare il buon esempio. Ognuno è giusto che esprima le proprie idee, il confronto è sempre sano e democratico, ma trovo inqualificabili gli insulti sessisti che sono stati rivolti nelle ultime settimane alla ministra Azzolina. Lucia è stata attaccata e minacciata, tanto che da qualche giorno le è stata assegnata anche una scorta. A lei va la mia totale vicinanza", scrive su Fb il ministro Luigi Di Maio.

Le minacce a Sileri

Un altro finito sotto scorta è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, Da alcuni giorni l’esponente del governo è sotto tutela a seguito di pressioni per tentativi di corruzione e minacce ricevute rispetto alla sua attività politica in particolare riguardo alla destinazione dei fondi pubblici per l'emergenza coronavirus. L'esponente M5S, secondo quanto si apprende, viene accompagnato da un agente della pubblica sicurezza.

Il viceministro Sileri (Ansa)

Il commento di Morra

"Pier Paolo Sileri è stato oggetto di minacce per cui è da qualche giorno sotto tutela. Fare il proprio dovere spesso significa esporsi a rischi di ritorsione. Ma Sileri è uno che difficilmente si intimorisce", dice il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, commentando le minacce ricevute dal vice ministro della Salute Sileri, per le quali ora è sotto scorta .

La solidarietà di Crimi

"La mia più sincera solidarietà e vicinanza al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, costretto a muoversi sotto scorta dopo le minacce ricevute sulla destinazione di fondi per l'emergenza Covid 19. Pierpaolo, e con lui tutto il Movimento 5 Stelle, non si fanno intimidire. Avanti così", scrive in un tweet il capo politico del M5s Vito Crimi.