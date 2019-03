'Persi 10 kg', Renzi posta foto bilancia e festeggia

Roma, 24 mar. (AdnKronos) - "Uno dei miei obiettivi del 2019 era tornare a un peso forma accettabile dopo aver superato i 90 kg". E' quanto scrive su Instagram Matteo Renzi, postando la foto della bilancia che segna 80.6 kg, ben 10 kg in meno per l'ex premier. "Quando nel 2012 ho iniziato la sfida delle primarie venivo da due maratone a Firenze e pesavo 81 kg. La mia battaglia contro la bilancia continua ma oggi, per la prima volta dopo sette anni, torno sotto quel peso. Devo assolutamente festeggiare con un po' di carboidrati".