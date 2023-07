Per Santanché solidarietà in chat ministri ma preoccupa notizia 'avviso'

Varsavia, 5 lug. (askanews) - Nella chat dei ministri Daniela Santanchè ha ricevuto oggi molti messaggi di solidarietà da parte dei colleghi. La maggior parte di loro ha assistito in Senato alle comunicazioni della ministra (su questo era arrivata una "calda" sollecitazione a partecipare da Palazzo Chigi) per dimostrare la compattezza dell'esecutivo.Assente giustificata Giorgia Meloni, che stava rientrando da Varsavia.

La premier non ha quindi seguito la diretta dell'intervento, ma ha letto con attenzione i resoconti (e non sarebbe stata propriamente entusiasta dell'impostazione dell'informativa) e per ora ha deciso di non commentare, né direttamente né off. La questione del resto è ancora aperta, sia dal punto di vista politico (con la mozione di sfiducia presentata dal M5s) sia - soprattutto - giudiziario. La notizia, pubblicata da 'Il Domani' di un possibile avviso di garanzia già emesso (che Santanché ha detto di non aver ricevuto) desta preoccupazione. Se venisse confermata ufficialmente, magari anche con una disclosure degli atti, fa notare un esponente di governo, la difesa della ministra portata avanti fin qui da Giorgia Meloni potrebbe non essere più sostenibile per l'esecutivo: "Vediamo cosa succede, non possiamo far altro che attendere".