Per Giornata dell'Europa la Toscana illuminata di blu

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - La Toscana si è illuminata di blu. In occasione della Giornata dell'Europa e raccogliendo l'invito del presidente del Consiglio regionale, del presidente e dei membri della commissione politiche europee, oltre 100 Comuni, fra cui tutti i capoluogo di provincia, hanno acceso palazzi, monumenti storici e giardini. L'appello lanciato ai fotoamatori a taggare le immagini nei profili instagram e facebook del Consiglio regionale (@crtoscana) e del presidente (@antonio_mazzeo1977), ha avuto altrettanto successo. Moltissimi gli scatti già condivisi e rilanciati, quelli più belli sono stati raccolti in una pubblicazione per celebrare i valori di pace e libertà, diffusa sui canali social del Consiglio regionale e del presidente dell'Assemblea legislativa. Si può continuare ad inviare gli scatti per aggiornare la galleria anche all'indirizzo mail presidenza@consiglio.regione.toscana.it La galleria delle immagini è in costante aggiornamento e disponibile sul sito inconsiglio.it (ANSA).