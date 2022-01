Per Draghi nessuna uscita oggi a Città della Pieve

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 30 GEN - E' a Città della Pieve ma Mario Draghi ha trascorso la domenica all'interno della sua tenuta insieme alla famiglia, senza farsi vedere all'esterno e tantomeno nel centro storico del borgo umbro. Per il premier almeno apparentemente nessuna passeggiata in campagna con il suo cane e nemmeno uscite per un pranzo al ristorante come fatto sabato. Il presidente del Consiglio potrebbe lasciare Città della Pieve già nella giornata di domani. Intanto nelle piazze e nei bar pievesi a tenere banco è ancora la rielezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica, ma i cittadini del borgo umbro tengono a sottolineare "il ruolo decisivo che ancora una volta ha svolto Mario Draghi". Il quale da anni ha scelto proprio il centro umbro per trascorrere le giornate nelle quali non è alle prese con impegni istituzionali. "Non lo diciamo perché è un nostro concittadino" spiegano un paio di anziani a ridosso del monumento ai caduti. "Il premier - aggiungono - è stato essenziale anche questa volta, mentre i partiti hanno dimostrato tutta la loro inconsistenza". C'è anche chi avrebbe preferito l'attuale presidente del Consiglio al Quirinale. "Almeno - affermano - eravamo certi che per i prossimi sette anni l'Italia avrebbe avuto una guida forte e autorevole". (ANSA).