Pd, Zingaretti segretario con Gentiloni presidente e Zanda tesoriere

Roma, 17 mar. (askanews) - Il segretario del Pd Nicola Zingaretti, proclamato ufficialmente dalla assemblea dem - riunitasi oggi a Roma all'hotel Ergife - avrà come compagni di strada (per quanto di loro competenza) Paolo Gentiloni, presidente dell'assemblea e comunemente indicato come presidente del partito, Luigi Zanda tesoriere e Debora Serracchiani e Anna Ascani vicepresidenti dell'assemblea, indicate dallo stesso Gentiloni.L'organismo dem ha poi eletto i 120 componenti della direzione nazionale, più altri 20 designati dal segretario Zingaretti. Un altro numero sarà successivamente definito con vari criteri portando la direzione ad un numero complessivo di 200 partecipanti.Nei prossimi giorni Zingaretti procederà nalla nomina della segreteria.