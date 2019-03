Pd, Zingaretti: basta correnti, Democratici italiani da nord a sud

Roma, 1 mar. (askanews) - "Anche io non ho condiviso scelte della segreteria Renzi, ma l'ho sempre votato, ho votato anche Giachetti sindaco. Smettiamola di rivolgerci alla società non in nome di un partito ma di una corrente o sottocorrente. Io credo che ci sia un modo di stare dentro un partito con le proprie idee, anche se vince un'altra linea politica. Io voglio i democratici italiani dalla Val d'Aosta alla Sicilia". Lo ha detto Nicola Zingaretti, candidato alle primarie del Pd, ospite del videoforum di Repubblica.Quanto alla decisione di Renzi di non partecipare alle primarie, il presidente della Regione Lazio ha osservato: "E' una sua scelta da rispettare senza fare polemiche. Mi auguro che Matteo dia il suo contributo di idee"."Io penso che la soglia del 51% possa essere raggiunta. E' molto importante che un segretario venga eletto nei gazebo, anche se non dovessi essere io. Sono primarie per eleggere un segretario e non per tornare nelle assemblee", ha aggiunto Zingaretti, riferendosi all'ipotesi che nessuno dei tre candidati alle primarie di domenica raggiunga il quorum del 50% più uno dei voti e il segretario debba essere scelto quindi dall'assemblea del partito convocata per il 17 marzo.