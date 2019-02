Pd, tensione Martina-Richetti, i due: superata, avanti insieme

Roma, 21 feb. (askanews) - Tensione risolta tra Maurizio Martina e Matteo Richetti, animatori della mozione congressuale Pd "Fianco a fianco". A scatenare la polemica è stato un file audio indirizzato da Richetti ai suoi collaboratori: "La questione sostegno a Martina va avanti in questi termini: per me la mozione è finita. Ci sono territori in cui siamo stati umiliati, cancellati. Ciò non toglie che il nostro cammino va avanti più di prima. Avrebbe senso mollare Martina perchè non ci ha dato i posti? Sarebbe una roba sbagliata, avvilente, che ci riduce a mercanti della politica. Io ho cancellato le iniziative laddove c'è stata questa mortificazione: non ci vado in Toscana a dire votate Martina, non ci vado in Sicilia dove Lotti ha fatto quel che gli pareva. Ha voluto preferire i Lotti, i De Luca, non avrà una parola di sostegno da parte mia sua questo".Parole già chiarite, assicura Martina: "Quella era una tensione di qualche giorno fa, ma che ormai è stata superata dai fatti. Ieri pomeriggio eravamo a Roma con Matteo Richetti, con Graziano Delrio e Carlo Calenda per un'iniziativa, assieme a tantissime persone".Dal canto suo Richetti spiega: "Era un audio sulla chiusura delle liste. In alcune regioni ci sono criticità molto serie, perchè i punti di convergenza tra me e Martina sono rinnovamento, anche del ceto politico, e questi temi in alcune realtà sono stati deficitari. Toscana, Sicilia, Calabria, Campania: non posso dire per un anno e mezzo 'basta coi De Luca' e poi ritrovarmi quelle liste. Però non ci interessano le poltrone, non molliamo. Resta il fatto che si sono comportati male. Ho fatto più di 100 iniziative, e si deve riconoscere questo impegno. Detto questo, sono al fianco di Martina ancora più di prima, anche oltre il 3 marzo se vorrà condividere il progetto politico alla base della mozione. Quindi domani sarò a Modena, poi in Piemonte, ma altrove non mi vedranno".