Sarà che la spinta del “popolo delle Sardine” porta il Pd a radicalizzarsi e a tornare a insediarsi alla sua ‘sinistra’. Sarà che la tre giorni bolognese “Gli anni Venti. Tutta un’altra storia” è stata un successo. Sarà che gli interventi più importanti e più applauditi della tre giorni di kermesse bolognese sono stati tutti caratterizzati e orientati ‘a sinistra’. Da quello di Andrea Orlando, che ha attaccato a testa bassa gli errori della ‘terza via’ lib-lab della sinistra blairiana e clintoniana degli anni ’90 i quali hanno prodotto solo “diseguaglianze e paure” per affermare che, invece, “è il momento di rimettere al centro il bisogno di cambiare la forma del capitalismo. Non si vince solo col mito del buon governo”, a quello del segretario della Cgil, Maurizio Landini, che ha preso di petto il governo Renzi e la sua demolizione dell’art. 18, e che ha ricevuto una standing ovation anche quando ha detto che “la sinistra, nelle varie forme in cui si è espressa in Italia e in Europa, ha esaurito la sua spinta propulsiva ed è stata tutta corresponsabile della nascita del populismo”.

Sarà che gli ultimi sondaggi sulla sfida della vita, per il Pd, quella delle Regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio, in questi giorni sono tornati confortanti (Bonaccini è in testa con oltre il 50% dei consensi contro il 42% della candidata leghista Borgonzoni e anche senza il 6% dell’M5S). Sarà che persino la mite e moderata, ma vicina al mondo cattolico, segretaria della Cisl, Annamaria Furlan, chiede di cambiare “al più presto” i decreti Sicurezza targati Salvini. Certo è che, ieri, il segretario dem, Nicola Zingaretti, ha aperto un fronte assai pericoloso, per la tenuta del governo, quello, appunto, dell’immigrazione e diritti dei migranti, suscitando l’immediata e indispettita reazione dell’M5S. Come se non ci fossero già abbastanza guai, per il governo, tra crisi dell’ex Ilva, che non accenna a trovare soluzione, a una manovra economica criticata dentro e fuori il perimetro della maggioranza e sulla quale sta per partire l’assalto alla diligenza in Parlamento. Certo è che Zingaretti e il Pd – che, nonostante gli accenni e i richiami di Franceschini alla necessità, ancora ripetuta, di rendere “organica” l’alleanza con i 5Stelle – si erano tenuti lontani, per tre giorni, dalla incandescente questione dei rapporti nella maggioranza, al punto da quasi ignorare anche solo la parola ‘governo – nel giorno della chiusura della tre giorni dem sono andati all’attacco lancia in resta dei 5Stelle e su un tema che irrita molto, da sempre, Di Maio, quello dell’immigrazione, non foss’altro perché su questo la pensa, di fatto, come Salvini.

L’affondo di Zingaretti: ius soli e ius culturae da scrivere, decreti Salvini da riscrivere

"Certo che la faremo, certo che lo faremo, certo che lo faremo”. Nicola Zingaretti scandisce le parole e scalda i cuori dei militanti quando assicura che il Pd si batterà per rivedere i decreti Salvini, per introdurre lo ius culturae e lo ius soli, ma anche per approvare una legge l'equo compenso per i giovani professionisti e un'altra per la parità di salario fra donne e uomini. Tutte misure, appunto, assai di sinistra. Zingaretti le grida dal dopo tre giorni di dibattito ‘alto’ e manda anche un messaggio a Conte che sa di minaccia: “Io lo dico al presidente del Consiglio Conte: prepariamo una nuova agenda per questo governo, figlia degli accordi ma anche delle esigenze dell'Italia”. Un’agenda ‘nuova’, cioè.

Insomma, il Pd torna a marcare la differenza con i 5Stelle, ‘finge’ di rivendicare la strada dell’alleanza organica con un Movimento che non le vuole, le alleanze (“Noi – dice Zingaretti - ribadiamo la scelta di sperimentare le alleanze. Io dico solo che non si governa tra avversari politici”) e di non voler ‘picconare’ il governo ma è stufo di chi lo fa, cioè di Renzi e Italia Viva (“Governiamo per l’Italia e non per accrescere noi stessi dando picconate alla coalizione ma non permetteremo che altri picconino la coalizione”). Su questo fronte Zingaretti è categorico: “Non si illudano, chi combatte il Pd per rosicare consenso si scava la fossa per sé e per il centrosinistra italiano. Il Pd resterà comunque il pilastro della risposta alla risorgente destra”. Come a dire, quando ci cercherete per le alleanze, di qua dovrete passare.

L’M5S dice ‘no’ e prova a resistere all’offensiva dem, ma è diviso al suo interno

Solo che un Pd che si sposta più ‘a sinistra’, che rilancia sullo ius soli, lo ius culturae e la modifica dei decreti Salvini sulla sicurezza, che propone anche una nuova agenda di governo, a partire da un fisco più redistribuitivo, è vissuto come un elemento di crisi e di perturbazione, da parte dei 5Stelle. Già scosso, ieri, dal deflagrare del ‘caso Trenta’ (la ex ministra continua ad abitare un appartamento di servizio cui non ha più diritto insieme al marito ufficiale) e falcidiato dalle polemiche e dalle minacce di scissione interne, incapace di eleggere (da un mese) un capogruppo alla Camera e di riuscire a tenere a bada i senatori ‘no-Ilva’ (quelli che, cioè, si rifiutano di votare lo scudo penale), il Movimento non ha più un centro né una tolda di comando, non ha deciso come comportarsi nelle regioni presto al voto, limitandosi a rinviare di giorno in giorno la scelta, non riesce ad auto-rinnovarsi e a riprendere vita nei consensi. Di Maio, ieri, quasi implorava i militanti (“Non abbandonateci, sosteneteci”) e di certo non aveva bisogno che il Pd attaccasse su un fronte da sempre delicato, quello dell’immigrazione. “Col maltempo che flagella l'Italia, il futuro di 11 mila lavoratori a Taranto in discussione, qui si parla di ius soli - commenta Di Maio -: sono sconcertato”. “Preoccupiamoci delle famiglie in difficoltà, del lavoro, delle imprese. Pensiamo al Paese, già abbiamo avuto uno che per un anno e mezzo ha fatto solo campagna elettorale. Noi vogliamo pensare a lavorare” recita una nota ufficiale del Movimento, ma la verità è che Zingaretti e il Pd hanno aperto ufficialmente la strada della competition is competition interna alla maggioranza proprio con i 5Stelle: “Siamo il primo partito della coalizione nel Paese, anche se non in Parlamento, ci presentiamo dalla Valle d’Aosta alla Sicilia”. Stilettate acide verso un partner di governo in caduta libera nei sondaggi e che, dall’Emilia-Romagna alla Calabria, al voto a gennaio, sceglierà di non presentarsi.

Tra Pd e M5S ora ci saranno competizione e più attriti

Ma ormai va così, il Pd si è stufato di essere il partito della ‘responsabilità’, specie sulla manovra, mentre tutti gli altri (da Iv all’M5S) giocano al ‘più uno’ su ogni provvedimento e ha deciso di rilanciare i suoi, di temi, e li vuole imporre. “Ci batteremo con i nostri gruppi parlamentari per imporre una nuova agenda di governo: ius soli, ius culturae, equa redistribuzione del carico fiscale”. L’M5S teme di rimando che il Pd entri “solo in modalità campagna elettorale, proprio come ha fatto la Lega per un anno e mezzo”. Il premier non mancherà di provare a ‘troncare, sopire’ i contrasti, ma la competizione tra Pd e M5S è iniziata.

Intanto, il nuovo Statuto dem archivia l’era renziana

E che il Pd stia cambiando pelle e rotta si vede anche da un altro elemento. L’era renziana, ieri, è stata archiviata per sempre con l’adozione del nuovo Statuto che mette fine alla ‘vocazione maggioritaria’ e al ‘partito del leader’: ci sarà un vero congresso con tesi contrapposte, verrà dato maggior peso ai circoli, il segretario non sarà più automaticamente il candidato alla guida della coalizione di governo alle elezioni, si potrà fare anche solo un congresso tematico, nascerà una piattaforma deliberativa on-line, il Pd si autodefinisce, nero su bianco, “un partito antifascista”, cercherà di liberarsi del peso dei ‘signori delle tessere’ (che diventeranno telematiche, quelle per il 2020 sono a sfondo blu e fanno vedere la Luna…) e stare di più nei luoghi di lavoro e di vita quotidiana, diventerà un partito federale (la Direzione nazionale sarà eletta per 2/3 dai territori e per 1/3 da amministratori e segretari locali scelti dagli iscritti) e vicino alle istanze locali (nasce l’Assemblea dei sindaci), sarà un partito ‘femminile’ (assoluta parità di genere) e ambientalista (avrà un bilancio e un’Agenda sostenibile) . Solo le primarie aperte, dopo la prima fase di congresso per tesi contrapposte tra mozioni, restano fisse, nello Statuto, ma solo tra i primi due candidati e l’elezione del segretario viene tolta dalle mani dell’assemblea e lasciata agli elettori. Il nuovo Statuto è stato approvato in modo ‘bulgaro’: 566 voti favorevoli, in Assemblea nazionale, un contrario e 5 astenuti, ma il fuoco della polemica interna (i dubbi sulla svolta a sinistra dell’ala ex renziana e liberal di ‘Base riformista’, le punture dell’area che fa capo a Matteo Orfini, che vorrebbe rompere il patto con i 5Stelle, i malumori dell’area di Franceschini che invece lo vorrebbe rinsaldare) cova sotto la cenere. Il Pd è unito davvero solo su un punto: basta sudditanze psicologiche verso M5S e Italia Viva, al governo si sta se si ottengono e impongono risultati veri, abbiamo la nostra agenda e chiediamo venga adottata. I prossimi mesi del governo Conte si annunciano turbolenti.