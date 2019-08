Il Pd torna nella stanza dei bottoni. La ‘profezia’ di Castagnetti e la moral suasion del Colle

Per capire come è potuto accadere che un partito come il Pd – “il partito di Bibbiano”, per Di Maio e i 5Stelle, quello del “#senzadime” urlato dai renziani contro i pentastellati – sia finito al governo con un Movimento che ne aveva fatto, dalla nascita, il nemico pubblico numero uno (il famoso “Pdmenoelle” di Beppe Grillo, i “pidioti”, etc. etc. etc.), bisogna partire da una considerazione, tra la storia e la memoria, di uno che, nel Pd, in teoria non conta nulla.

La ‘profezia’ di Castagnetti e la moral suasion del Colle

Si chiama Pierluigi Castagnetti, non è neppure più deputato, è stato segretario del PPI in un’altra era geologica, dopo presidente della Giunta autorizzazioni a procedere per il Pd e, oggi, in teoria, fa il pensionato e il nonno nella sua Reggio Emilia. Solo che, per incidens, Castagnetti è uno dei più antichi amici ed estimatori di Sergio Mattarella (vengono, entrambi, dalla sinistra dc) e praticamente tutti i collaboratori dell’attuale Capo dello Stato (Francesco Saverio Garofani, i consiglieri per la comunicazione, da Grasso ad Astorri a Claudio Sardo, il consigliere Guerrini) sono stati, prima ancora che gli uomini fidati di Mattarella, i giovani virgulti di Castagnetti. Solo Franceschini no, ne era un oppositore, dentro il PPI, ma Pierluigi lo ha perdonato post quem e, ora, pure lui lo ascolta, ovviamente. Bene, Castagnetti – che ha scoperto Twitter in età matura – l’altro giorno fa un tweet rivelatore. Per combinare qualcosa bisogna esser disposti a bere dal calice amaro è, in sintesi, la morale della “lezione di Berlinguer” che Castagnetti ricorda, a un epigono del Pci-Pds-Ds come è Zingaretti, via Twitter. “Nel 1976 Berlinguer (che avrebbe preferito Moro) accettò Andreotti perché riteneva che sono i programmi e non le persone il terreno e lo strumento della discontinuità”, si legge nel tweet di Castagnetti. Un messaggi diretto, appunto, a Zingaretti che, per giorni, aveva opposto un rifiuto che sembrava ‘granitico’ alla conferma di Conte a palazzo Chigi. Rifiuto che aveva determinato lo ‘stallo’ nelle trattative tra Pd e M5S per dare vita a un governo ‘giallorosso’. Stallo che, a due giorni appena dal nuovo (e ultimo) giro di campanella suonato dal Colle (le consultazioni che, come da calendario, si terranno tra oggi, martedì, e domani, mercoledì) prima di mandare ‘tutti a casa’, e cioè al voto anticipato, rischiavano di creare una impasse rovinosa agli occhi di Castagnetti (e del Colle).

Ora, al di là del paragone storico – si potrebbe facilmente ribattere, a Castagnetti, che aver ‘trovato’ Andreotti, in luogo di Moro, causò l’inizio della rovina, per il Pci, che si trovò ingabbiato nei governi di ‘solidarietà nazionale’, ne venne dissanguato e, alla fine, tornò all’opposizione senza averne ottenuto nulla se non un lento, inesorabile, declino – le parole di Castagnetti sono state profetiche. Zingaretti ha ceduto su Conte, ma potendo alzare la posta su tutto il resto.

Pierluigi Castagnetti

Chi ha vinto la partita, nel Pd, Renzi o Zingaretti?

E qui, come sempre, quando si tratta di cose di casa dem, le interpretazioni divergono. La ‘partita’ del governo l’ha vinta Renzi che, per primo, ha chiesto di dare vita a un governo ‘No Tax’ con i 5Stelle per isolare Salvini e impedire che portasse il Paese al voto al punto da paventare – ove Zingaretti non avesse ascoltato i suoi gentili consigli – una sanguinosa scissione dei renziani dentro i gruppi parlamentari per dare vita a un partito liberal-moderato? Oppure l’ha vinta Zingaretti che, pur dovendo ‘cedere’ sulla permanenza di Conte a palazzo Chigi, ha potuto alzare la posta, con Di Maio e i 5Stelle, strappando ministri di peso? Se lo chiedono, ovviamente, anche le opposte fazioni dem.

“Delle due l’una: o ha vinto Renzi e ha perso Zingaretti, il quale presto non conterà più nulla, come ora scriverete tutti. Oppure, invece, bada bene, leggi i fatti in controluce: Zingaretti ha tenuto, ha ottenuto che il vero vertice non fosse quello con Di Maio del pomeriggio, ma quello con Conte della sera, riconoscendo solo a lui il ruolo di leader dell’M5S, vedrai che otterrà che Di Maio non sia più vicepremier ma solo ministro di seconda fascia. Poi stringerà alleanze locali con i 5Stelle per vincere le regionali, isolando Salvini. E Renzi si dovrà adeguare o staccare la spina, prima o poi, con una scissione, al nuovo governo, ma prendendosene tutta la responsabilità”. L’alto dirigente dem, sfiancato da una giornata infinita di trattative con i 5Stelle e, soprattutto, con un Di Maio che ha provato, fino all’ultimo, ad alzare la posta (“Voglio il Viminale”, “resto vicepremier”, “i ministeri di peso toccano a noi”), guarda il bicchiere mezzo pieno, non quello mezzo vuoto.

Il Pd, per ora, è unito. Renzi “felice come un bambino”

Il Pd sta per andare al governo con i 5Stelle, dunque, mentre Zingaretti resterà a ‘presidiare’ il partito (e a fare il governatore del Lazio, regione dalla quale si governano molte cose), per evitare che i renziani provino a riprenderselo, e di certo il suo ruolo, da oggi in poi, sarà più ‘debole’, rispetto agli altri maggiorenti e big dem, visto che – nonostante le mille pressioni ricevute, dai 5Stelle e pure dai suoi, che lo volevano vicepremier – è fuori dal governo. Ma molti ministeri di peso finiranno (anzi, meglio: torneranno) nelle mani del Pd, i renziani si placheranno con qualche posto (più o meno chiave) e, soprattutto, nessuna scissione, per ora, è alle porte. Insomma, “li abbiamo arginati”, dicono gli zingarettiani, confusi e felici. Naturalmente i renziani guardano il bicchiere mezzo vuoto, ma è quello del segretario: Renzi – così lo descrivono i suoi –“è felice come un bambino in un negozio di giocattoli”. Segue paragone calcistico: “Ho fatto come il numero 10 che smarca tutti gli avversari, compreso il portiere ma che, giunto davanti alla porta vuota, fa fare goal al numero 9”. Insomma, “Matteo ha fatto un capolavoro politico, ha vinto su tutta la linea, questo governo c’è solo per merito suo”, gongolano i suoi fedelissimi entusiasti e soddisfatti perché “il Capo è tornato in palla, ora tornerà a dare le carte”. Renzi, intanto, annuncia che la nuova Leopolda (la decima) si terrà dal 18 al 20 ottobre: si prevedono fuochi d’artificio. L’idea, ora, potrebbe non essere più la scissione, per i renziani, ma molto di più: logorare Zingaretti, che resterà pure fuori dal governo, e combattere per “riprendersi” il Pd.

Ceto è che, come al solito, anche di fronte alla ‘felice’ soluzione della crisi di governo e al ritorno del Pd nella “stanza dei bottoni” di nenniana memoria, il Pd si divide e le interpretazioni divergono a seconda di con chi parli.

L’assedio a Zingaretti per farlo ‘cedere’ su Conte

Certo è che “l’assedio” a Zingaretti, per cedere sulla permanenza di Conte a palazzo Chigi, è stato pesante, pesantissimo, oltre che asfissiante: di Renzi si sa già, ma ci si sono messi tutti i big (Franceschini, Orlando, Martina), bramosi di tornare al governo in prima persona, tutti i ‘padri nobili’ (Prodi, Veltroni, Enrico Letta), pare anche il Colle. Il che – dicono dal Pd – avrebbe fatto sapere di vedere “di buon occhio” una soluzione della crisi sull’asse M5S-Pd. Come abbiamo visto, dato lo spin prodotto da Castagnetti.

Persino alti prelati della Cei avrebbero cercato il Nazareno per spiegare, come pure hanno fatto industriali e sindacati (Landini in testa) che il governo giallorossa era l’unica via.

Le pressioni per accettare il Conte bis sono arrivate, al Nazareno, ‘da ovunque’: oltre ai sindacati e alla Curia, anche dalla base democrat. Dalle feste dell’Unità che partono in queste ore in molte città fino ai social, che rigurgitavano, ieri, di appelli alla ‘responsabilità’. Sul no a Conte erano rimasti i suoi fedelissimi, e sempre di meno.

Il segretario alza la posta e strappa ‘posti’ a Di Maio

Ma una volta ‘ceduto’ sul Conte bis (il primo a sdoganare Conte, guarda caso, è il capogruppo dem al Senato, il renzianissimo Marcucci, ma anche Delrio era “ottimista”),

Zingaretti mostra la tigna del mediatore e del tessitore, certo, ma anche e soprattutto di quello che non cede un palmo di terreno. Il vero leader del Movimento è Conte, tratto solo con lui (tanto che Conte si precipita da Biarritz a palazzo Chigi per il vertice risolutivo, quello delle 21), con te, caro Luigi, è inutile perdere tempo (vertice delle 18). E, poi, no a Di Maio vicepremier, via i ministri pentastellati più compromessi, vicepremier unico al Pd (sarà Orlando o, forse, Franceschini), un (o ‘una’, la De Micheli) dem a marcare a uomo Conte a Chigi come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ministri e ministeri ‘pesanti’, per i dem (Franceschini, Orlando, Delrio, Gentiloni, Martina, Misiani, più Guerini, Rosato e forse Gualtieri, area Renzi), più il commissario Ue, che sarà Enrico Letta. Insomma, se le cose vanno come devono andare (ma fino a notte fonda, a palazzo Chigi, si tratta allo spasimo), un partito che ha preso il 18% e che le elezioni le aveva perse peserà come un partito che ha preso il 33% e le elezioni le aveva vinte. “Volete restare al governo? Le condizioni le detta il Pd” ha detto, con quel suo sorriso sornione, ma cattivo, Zinga, a un Di Maio che, forse, si è già pentito di aver rotto con Salvini.

All day to Nazareno. Cronaca di un governo annunciato

Il segretario dem, che solo la sera prima era andato a letto facendo dire dai suoi più stretti collaboratori ai cronisti che “su Conte il Pd non cede, serve discontinuità sui nomi, oltre che su programma” si sveglia e si asserraglia al Nazareno con l’intero stato maggiore Pd. Renzi, ovviamente, non c’è. Le riunioni si susseguono alle riunioni, in attesa che il gotha del Movimento 5Stella prenda le sue, di decisioni, anche perché ci vuole il buzzo buono di Beppe Grillo e di Davide Casaleggio, oltre che la ‘ferma’ volontà di parlamentari (quelli pentastellati) che di andare a casa non hanno alcuna voglia, per convincere Di Maio e i suoi pretoriani che, una volta incassata la conferma di Conte come premier, bisogna ‘aprire’ al Pd in modo serio, chiudendo il forno con la Lega e preparandosi a una dura trattativa su ministeri e ministri.

Le ore passano e, finalmente, arriva il segnale convenuto. Di Maio ‘invita’ Zingaretti a palazzo Chigi, scioglie i suoi ultimi dubbi e intavola la trattativa. Sembra quella finale, ma Zingaretti, dopo soli 30 minuti, lo saluta con simpatia (si erano già visti tre sere fa a cena, a casa di Spadafora: si trovano simpatici, ma non si fidano l’uno dell’altro…) e se ne torna al Nazareno. “Gli ho detto che se, per loro, c’è solo Conte, come premier, allora io aspetto che Conte torni a Roma e tratto con lui. Per me è lui il capo del Movimento” racconta il segretario ai suoi, mostrando notevoli attributi.

Via vai di riunioni con tutti i big. La telefonata di Conte

I big dem deglutiscono e masticano amaro, temono che, così, salti tutto. Zinga si chiude nel suo studio, al Nazareno, quello del secondo piano, con Orlando e Paolo Gentiloni.

“È stato solo un incontro interlocutorio”, spiegano dallo staff. Ma la pregiudiziale Zingaretti, alla fine, ha la meglio. Giuseppe Conte che, già da Biarritz, aveva cercato e trovato Zingaretti al telefono, gli dà appuntamento alle 21 a Chigi, dove peraltro Di Maio non ha neanche un vero ufficio.

Dopo il summit con i suoi il segretario scende a parlare con i cronisti che si assiepano, come api impazzite, davanti all’ingresso: “Finalmente il confronto è partito per dare al Paese un governo di svolta al Paese. Il primo incontro è partito bene. Siamo sulla strada giusta per un accordo. Fare un governo è cosa seria, non si fa con le battute, partiamo dai contenuti”. Il Pd, insomma, che la domenica ha riunito tutti i suoi dirigenti (renziani compresi) per dare vita ai noti ‘tavoli’ sui sei dossier principali del programma di governo. Ingabbia i 5Stelle sul terreno che dovrebbe essere il loro.

I 5Stelle cedono su tutto, tranne che su Conte

I 5 stelle, spaventati dallo spauracchio del voto, fanno sapere che pur di mantenere Conte a Palazzo Chigi sono disponibili ad ampie, amplissime concessioni sul programma come sulle poltrone, ma “Conte non si tocca”. E qui Zingaretti si fa perfido: allora io discuto solo con lui. Il Pd alza la posta: vuole ministeri pesanti, a partire dal Viminale, un vicepremier e il commissario europeo. I due nuovi ‘alleati’ si riaggiornano in attesa che rientri Conte. In serata il summit diventa a quattro: i due pentastellati, Conte e Di Maio, il segretario Pd e il suo vice, Andrea Orlando, per il quale Zingaretti chiede il posto da vicepremier visto che lui non ha alcuna intenzione di andare al governo, ma altre voci parlano di Franceschini come vicepremier.

E questa è l’altra notizia della giornata in cui cade il veto sul Conte bis: il segretario del Pd non entrerà al governo. Non farà lui il vicepremier, come gli chiedono i suoi. Hanno provato a convincerlo in tanti, praticamente tutti i presenti ieri in un Nazareno affollato è trasformato in unità di crisi, date le ore drammatiche. Oltre al presidente Gentiloni e allo stesso Orlando, la segreteria è al gran completo: l’altra vicesegretaria, De Micheli, Misiani (entrambi in predicato di diventare ministri), Martella, Miccoli, Amendola, Provenzano, Giorgis, Cuperlo, Sereni. Le prime riunioni c’erano già state in mattinata, sul presto, poi nel primo pomeriggio la ‘cabina di regia’: Gentiloni, le due vicepresidenti Ascani e Serracchiani, De Micheli e Orlando, i capigruppo Marcucci e Delrio. E Franceschini.

Zingaretti respinge il pressing dem: “Io resto al partito”

Tutti i big hanno chiesto a Zingaretti di impegnarsi in prima persona. Tutti si sono sentiti rispondere con durezza: “Io resto in regione e al partito”. A tutti ha spiegato che per “senso di responsabilità” ha fatto cadere tutti i suoi “paletti” e che si è disposto a trattare (sottinteso al ribasso, come gli chiedevano in molti, da Renzi in giù) per portare a casa l’accordo. Ma il no a un suo ingresso al governo è granitico: presidente della regione Lazio, segretario e anche vicepremier sarebbe insostenibile, ha spiegato a più riprese. Ma come potrà dirigere il Pd, ormai tornato nelle stanze dei bottoni stando fuori dal Parlamento e anche dal governo è un mistero che solo lui potrà spiegare, nei prossimi giorni.

La mossa di Zinga: alleanze locali future tra Pd e M5S

Insomma, il segretario era rimasto solo, con l’incubo di un voto che si sarebbe risolto in un plebiscito per Salvini. Troppo, appunto, per un uomo solo. Ma che succederà, ora, nel Pd, è un’altra storia, se ne riparlerà una volta conclusa quella, non bella, della nascita del governo Pd-M5s.

Forse, più che aver ceduto al Conte bis, alla fine Nicola Zingaretti si è convinto che un governo giallo-rosso con la guida del premier uscente potrebbe aprire nel lungo periodo uno scenario interessante per il Pd, anche se nell'immediato la sua immagine personale potrebbe uscirne indebolita. Conte, infatti, ragiona Zinga, potrebbe imporsi come leader di M5s, rendendo più plausibile la scommessa dei Dem, cioè quella di “costituzionalizzare” il Movimento ed aprire una stagione di alleanze con l’M5s anche nelle Regioni, a partire da quelle a rischio come l’Emilia. Certo, il passaggio da un niet a Conte al sì all’avvocato del popolo comporterà per Zingaretti dare l’immagine del leader che cede. Ma alla fine la permanenza di Conte a Palazzo Chigi lo lancerebbe come leader di M5s, e potrebbe rendere plausibile la tesi su cui Dario Franceschini insiste da prima che si aprisse la crisi di governo: una alleanza Pd-M5s cambierebbe la natura del Movimento, favorendone la costituzionalizzazione e la nascita magari di un rapporto da estendere anche nelle Regioni. Non a caso chi nel Pd ha chiesto a Zingaretti di entrare nel governo lasciando la Presidenza della Regione Lazio, gli ha fatto notare che con una alleanza con l’M5s la guida della terza Regione d'Italia verrebbe conservata dal Pd. Zingaretti, però, ha deciso di non farlo, dopo aver incassato la presenza in un futuro governo di personalità vicine a Renzi (es. Lorenzo Guerini, Ettore Rosato o Andrea Marcucci, Luigi Marattin), assieme a personalità a lui vicine (De Micheli, Orlando, Morassut).

Una classicissima: il toto-nomi per i dicasteri

L’appetito, come si sa, vien mangiando. Il Pd, ora, reclama per sé tutti i dicasteri di peso: Interni (per Minniti o, forse, per l’attuale capo della Polizia, Franco Gabrielli), gli Esteri (per Paolo Gentiloni), il Mef (per Piercarlo Padoan o per Roberto Gualteri, che potrebbe andare anche agli Affari Ue) e la Difesa (per un renziano, Ettore Rosato, o per Guerini) mentre è più difficile che la Giustizia vada a Orlando (potrebbe finire a Pietro Grasso, senatore di LeU) mentre è assai possibile che Misiani vada al Mise o Nannicini. Poi, Franceschini alla Cultura e Martina all’Agricoltura (due ‘ritorni’ in piena regola), Delrio alle Infrastrutture (idem), una donna alla Salute (chi, però, ancora non si sa), oppure il Sud-Affari regionali o la Pa-Funzione pubblica. Insomma, praticamente tutto, come se i 5Stelle, ottenuto Conte, dovessero accontentarsi delle briciole il che non può essere.

Sogni di mezz’estate, forse, destinati a ‘morire’ oggi, quando il governo, per forza di cose, dovrà essere fatto. E Renzi, intanto? Come si comporterà, oltre a piazzare i suoi (Rosato, Guerini, Nannicini, Gualtieri, forse la Ascani)?

L’ex segretario Renzi assicura all’attuale leader pieno appoggio, ma si attribuisce la regia dell’operazione, e usa l’immagine calcistica del numero 10 che smarca tutti gli avversari compreso il portiere e giunto davanti alla porta vuota fa fare goal al numero 9. Se, poi, l'entrata di ministri renziani nell'esecutivo sarà garanzia di tenuta del governo nel lungo periodo, beh anche questa, però, è un’altra storia.