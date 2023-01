Pd, Schlein: serve identità chiara sennò non rappresentiamo nessuno

Milano, 21 gen. (askanews) - "Dobbiamo sceglierci un'identità e un blocco sociale di riferimento. Non si può essere tutto e il contrario di tutto, altrimenti si finisce per non rappresentare più nessuno". Lo ha sottolineato Elly Schlein, candidata alal segreteria del Pd, intervenendo all'Assemblea costituente del partito."Questo è l'unico partito non personale d'Italia. Ed è un valore che dobbiamo difendere coi denti, insieme al pluralismo del nostro partito. Dobbiamo tenere insieme questa comunità larga ma senza rinunciare a una direzione e a una visione chiara, comprensibile alle persone. Dobbiamo ricucire le fratture con i mondi di riferimento che non si sentono più rappresentati: lavoro, accoglienza, terzo settore, scuola". Perchè "sono felice che qui ci sia Roberto Speranza" ma "questo congresso non è utile solo a un ricongiungimento tra di noi classe dirigente, dobbiamo continuarlo anche dopo".