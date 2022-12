Pd, Schlein: non mi siederò a trattare con i capibastone

Roma, 11 dic. (askanews) - "Non mi siederò a trattare con i capibastone. Bisogna superare le correnti con una onda che viene dal basso". Lo ha detto Elly Schlein, candidata alla segreteria del Pd, intervenendo a Che tempo che fa."Bisogna trovare un nuovo metodo per scegliere la classe dirigente del partito", ha continuato ricordando che "Zingaretti si è dimesso da segretario del Pd perché, disse, in questo partito si cercano poltrone".La sinistra, ha continuato Schlein, "deve stare accanto alle persone, a chi ha i salari bassi, a chi combatte per il clima. E' questa la battaglia della sinistra".Quanto al rapporto con M5S Schlein non ha dubbi, "è irresponsabile non trovare in Parlamento temi comuni. Poi dipende dalle loro intenzioni il nostro rapporto. Ma se vogliono fare un partito di sinistra troveranno nel Pd un ostacolo".