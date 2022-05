Pd rilancia ddl Zan, domani conferenza stampa con Letta al Senato

Roma, 2 mag. (askanews) - Scaduti i sei mesi di improcediilità a seguito del non passaggio agli articoli approvato dall'aula del Senato lo scorso 26 ottobre 2020 il Pd rilancia l'esame del ddl Zan. Domani martedi 3 maggio nella sala Caduti di Nassyria di palazzo Madama alle ore 12 si svolgerà una conferenza stampa del Pd per presentare le iniziative parlamentari in materia di omotransfobia, abilismo e contrasto ai crimini a cui parteciperanno il segretario dem Enrico Letta, la presidente dei senatori Simona Malpezzi, la senatrice Monica Cirinnà e il deputato Alessandro Zan.