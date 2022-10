Pd,Renzi:rispetto Schlein ma è partito finito con o senza lei segretaria

Roma, 3 ott. (askanews) - "Elly non è un'iscritta al Pd: è una ragazza molto brava, massimo rispetto. Ma la fine del Pd c'è con o senza lei. Se lei diventa segretaria del Pd mezzo partito si iscrive a Iv? Forse sono stato prudente... La Schlein ha preso un sacco di voti ma di lei non condivido nulla... il Pd non può stare nel mezzo". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervistato a L'aria che tira su La7.La Meloni? "E' bello ci sia una donna a Palazzo Chigi ma avrei preferito che non fosse lei, non credo che sia in grado di risolvere i problemi", ha aggiunto Renzi ricordando che "sulle donne noi abbiamo fatto l'unico governo metà uomini e metà donne, tante donne hanno ottenuto ruoli grazie al nostro governo".