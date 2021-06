Pd: Renzi, a cerimonia campanella Letta fece una figuraccia

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Alla cerimonia della campanella, nel 2014, col passaggio a Palazzo Chigi, "non avevo nessun tipo di rivalsa verso Letta. Ho pensato che stesse facendo una figuraccia, ho pensato che di fronte alle Istituzioni non si scherza. Lì, in quel momento, Enrico sta facendo una cosa che non si fa. Sta puntando a dire: guardate, sono la vittima, anziché rispettare le Istituzioni. Credo che abbia fatto un errore lui". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a Belve, che andrà in onda questa sera su Rai2 (ANSA).