Il Pd per una volta marcia unito e così riesce a fermare Di Maio

Incredibile a dirsi (e difficile a farsi) ma marcia compatto, il Pd, nelle ore decisive della trattativa con l’M5S. Quando la possibilità di far nascere il nuovo governo giallorosso sembra appesa a un filo, i dem si riscoprono uniti, almeno su un punto: concedere il Viminale a Di Maio è “troppo”.

Il Pd si mette di traverso a Di Maio e, unito, lo ferma

Zingaretti e i suoi si mettono di traverso, ma anche Renzi. Il senatore di Scandicci sente di continuo il fedelissimo Marcucci, ma costanti sono i contatti anche con lo stato maggiore del Nazareno: parla con quegli Orlando e Franceschini con cui, fino a ieri, si detestavano a vicenda. Lo stop a Di Maio viene deciso da loro, tutti insieme, come se fossero i quattro moschettieri del Re (Renzi fa D’Artagnan, ovviamente, Franceschini, forse, Aramis…). Ne è testimonianza il tweet di Francesco Bonifazi, senatore toscano, ex tesoriere dem, vicinissimo all’ex premier. Bonifazi lo scrive a metà mattina, quando lo stallo è totale: “Sono uno serio e responsabile. Credo al Governo Istituzionale. E mi va bene anche Conte. Ma se devo accettare Di Maio al Viminale, per me si può andare a votare subito. #CrisiDiGoverno”, cinguetta. Conte bis ok, ma non a tutti i costi è il concetto. Dopo Bonifazi, arriva Marcucci. Poi parte un vero tweet storm che prende di mira il ‘poltronaro’ Di Maio. Nel pomeriggio sono le tante telefonate tra Zingaretti e Conte a far ripartire la trattativa. Avere alle spalle un partito (stranamente) compatto consente al segretario di alzare la posta e stoppare Di Maio. L'unità non è monolitica (del resto, è pur sempre il Pd), ma a fare da ‘pierino’ è rimasto solo Carlo Calenda, di cui si dice che, a breve, prenderà il cappello per lanciarsi in nuove avventure (dopo essere stato eletto con i voti del Pd): “Lo spettacolo è indecoroso. C’è un dem che si ribelli ai diktat? Calarsi le braghe non si può. Ritrovate un po’ di orgoglio!”. “Almeno Calenda non entra nel toto-ministri”, ghignano alcuni parlamentari dem, tra i pochi presenti in un Transatlantico di Montecitorio deserto, i lavori in corso.

Tra i tanti a premere su Zinga c’è il ‘partito emiliano’

Transatlantico dove insistono, però, diversi parlamentari dem emiliani che presidiano il loro ‘territorio’, quello compreso nel fazzoletto che va tra la Camera e il Nazareno. E proprio loro, da giorni, fanno da ‘pesci pilota’, sfornando comunicati a raffica pro-governo giallorosso: prima, “non rinunciare alla sfida di un governo di svolta”; poi, “definite le condizioni di un governo di svolta, il Pd sia unito”. Parole che sanno di tautologia, se non di ovvietà, ma che sono firmate da un nutrito gruppo di parlamentari dem dell’Emilia-Romagna: Luigi Tosiani, segretario del Pd di Bologna, Virginio Merola, sindaco della città felsinea, Gianluca Benamati, Francesco Critelli, Andrea De Maria, Luca Rizzo Nervo, parlamentari del Pd bolognese di diverse aree (cuperliani, zingarettiani, renziani ed ex).

In queste ore, e giorni, concitati, di crisi di governo e di trattative allo spasimo – ora partite, poi stoppate, poi sul punto di saltare, poi riprese, ora finalmente ripartite con tanto di ‘tavoli’ a due, e non più solo del Pd, ma con l’M5S – in pochi si sono accorti che, tra le tante ‘pressioni’ – tutti i big del partito, Renzi il Minaccioso, la Cei, Confindustria, i sindacati, il Pse, le cancellerie europee, Mattarella, etc - che il segretario dem, Nicola Zingaretti, ha subito per chiudere l’accordo con i 5Stelle c’è stato anche il ‘partitone’ emilian-romagnolo, il solo rimasto in piedi in Italia, almeno per quanto riguarda il mondo dem. Senza dire del fatto che, tra novembre e gennaio, in regione si vota e i dem non hanno alcuna intenzione di perdere l’ultima ‘roccaforte rossa’. Infatti, Umbria e Calabria, dove pure presto si vota, sono già belle che andate, nel senso di perse.

E così, il ‘partitone’ emiliano ha fatto sentire la sua voce. “Conte ha Trump, noi abbiamo i parlamentari emiliani…” alzavano le spalle i deputati democrat di altre regioni.

Il deputato peone brinda felice per lo scampato pericolo

E così, in un Transatlantico di Montecitorio semi-deserto, con tanto di lavori in corso, commessi assenti, buvette e barberia a mezzo servizio, ecco spuntare il clan dei parlamentari dem emiliani. Ma, come si sa, pure i renziani di ogni ordine e grado ‘vogliono’ il governo giallorosso e anche, ovviamente, ogni peones che si rispetti. Ieri si aggiravano, giulivi, diversi deputati del gruppo Misto: per dire che “nel voto di fiducia noi, e molti altri, compresa una ventina di deputati azzurri, ci saremo tutti”.

La sinistra a sinistra del Pd si rianima: tifa ‘giallorosso’

Inoltre, anche nella sinistra-sinistra già si fregano le mani. Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, la mette giù ‘alta’: “Bisogna fermare Salvini e la sua folle corsa verso il voto e questo governo è l’unico modo che si ha per farlo”. Mdp (Speranza-Bersani-D’Alema) non vuole “sprecare una occasione storica”, manco si trattasse di prendere il palazzo d’Inverno (Vasco Errani, come minimo, sarà viceministro) e Speranza già vede possibili “alleanze locali” nelle regioni.

Pietro Grasso coltiva le sue ambizioni personali: punta a una poltrona da ministro, forse alla Giustizia, forse chissà, ma è un senatore semplice, non ha più un partito dietro.

E anche gli alleati centristi dei vari pulviscoli in cui si è presentato, alle ultime elezioni, il centrosinistra (Insieme, Più Europa, Civica e Popolare) chiedono, a questo punto, posti di sottogoverno di cui sono, storicamente, ghiotti, specie quelli della genia democristiana come Tabacci. Insomma, non solo le correnti del Pd sognano ministeri e poltrone, ma anche il resto del variegato mondo dei nanetti. Certo, c’è anche “chi dice no”. Il senatore Tommaso Cerno (invoca “discontinuità, no ai ministri di Renzi e Gentiloni”) e il solito Carlo Calenda, ormai già col piede fuori dal Pd, come visto, ma insomma è davvero poca cosa.

L’ennesima giornata di passione vissuta al Nazareno

Ma ora urge rimettere indietro l’orologio della giornata. È la prima telefonata fra Zingaretti e Conte, a metà mattinata, a sbloccare una trattativa che si era interrotta dopo l’una e mezza di notte in maniera ancora “interlocutoria”, parola accorta che significa quasi stallo. Dopo poche ore, al sorgere del sole, improvvisamente tutto di nuovo sta per saltare per aria. Filtra una sparata a freddo di Luigi Di Maio: “Se non dicono sì a Conte è inutile vedersi, sono stanco dei giochini”. L’incontro delle 11 fra le delegazioni Pd-5stelle viene, dunque, sconvocato.

L’ex vicepremier vuole rompere, forte delle proposte di premiership che gli arrivano da Salvini, in caso di ritorno fra le braccia leghiste. Dal Nazareno la replica è dura: il Pd ha fatto cadere la pregiudiziale sul Conte bis e Zingaretti ha ingoiato il rospo, bacio compreso, ma prima di dire sì al governo vuole vederci chiaro almeno sulla manovra d’autunno: su questo fra le due forze c’è “molta distanza”.

In realtà a quell’ora il vero macigno sulla strada dell’accordo è proprio Di Maio. Si propone come vicepremier, chiede un omologo dem per certificate la natura “super partes” di Conte. Niet dal Pd. Di Maio si propone anche per il Viminale, nell’infantile sogno di collocarsi nel posto che ha fatto la fortuna di Salvini. Anche qui il Pd fa muro: il ministero degli interni deve essere una delle chiavi della discontinuità del nuovo esecutivo.

Dal Nazareno arrivano parole dure: “L’accordo di governo rischia di saltare per le sue ambizioni personali. Non sente ragioni e va avanti a colpi di ultimatum”. Per la prima volta è d’accordo anche il Pd di rito renziano: “Sono uno serio e responsabile. Credo al Governo Istituzionale. E mi va bene anche Conte. Ma se devo accettare Di Maio al Viminale, per me si può andare a votare subito” twitta Bonifazi. In realtà fra i renziani ci sono opinioni molto più tolleranti: “Non possiamo umiliare troppo i ‘gigini’, bisogna evitare la guerra per bande nei 5 stelle, se no diventano pecore senza pastore e non si campa, meglio tenerlo lì”.

Ma anche a Palazzo Chigi e nel M5s il personalismo disperato dell’ex vicepremier è ormai insopportabile: “Sono sicura che il nostro capo politico non antepone se stesso al Paese. Non sarebbe da 5 Stelle”, sibila Roberta Lombardi, capigruppo alla regione Lazio e punta di diamante dei rapporti pentastellati con Zingaretti.

È a questo punto che arriva la prima - di molte - telefonata fra di due ‘numeri primi’ Zingaretti e Conte. Da Palazzo Chigi arriva, informale ma non meno chiaro, un ridimensionamento alle ambizioni del capo: “In presenza del presidente Conte, non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Di Maio, né dal M5s né da Di Maio".

Da qui, siamo all’ora di pranzo, al Nazareno l’atmosfera si rilassa. Alle 16 Zingaretti riunisce la cabina di regia, una delle tante riunioni di giornata in cui è scortato da Gentiloni e Franceschini. Ripresa la trattativa, per i due sembrano pronti posti di prestigio: rispettivamente commissario europeo e vicepremier unico (quest’ultimo sempreché Di Maio accetti la Difesa). Ma Zingaretti spiega che il programma resta il punto: in quelle stesse ore Salvini firma il divieto di ingresso nelle acque italiane per la nave Eleonore, della ong Lifeline, e puntuale arriva la controfirma del ministro Toninelli. Per il Pd è l’ennesimo provvedimento inaccettabile denuncia subito Orfini.

Il nodo degli sbarchi e delle polemiche migratorie

E infatti quello delle politiche migratorie è uno dei dossier più delicati sul tavolo dei capigruppo che finalmente si rivedono a Montecitorio alle 18. I due capigruppo dem Delrio e Marcucci, accompagnati dalla vicesegretaria De Micheli, portano il ponderoso programma scritto dallo stato maggiore del Nazareno domenica, in quei tavoli sui quali i 5stelle avevano sghignazzato. Come la prima volta, anche stavolta a fine incontro gli sherpa dem sono ottimisti: ”Il lavoro continua in maniera profittevole", assicura Marcucci. Al Nazareno riparte il totonomi: al posto di Franceschini potrebbe andare l’ex ministra Pinotti, Orlando sottosegretario a Palazzo Chigi, alle Pari opportunità a Cerno o Cirinnà, agli Esteri Amendola o l’ambasciatore Sarzano, all’agricoltura il renzianissimo Nobili. Si vedrà. L’unica certezza è che Zingaretti non entrerà al governo. I suoi escludono che si tratti di un passo indietro: “Abbiamo sempre creduto che ci serve un presidio forte al partito, sarebbe assurdo rimangiarselo ora”. Oggi la direzione dem è convocata per le dieci ma per quell’ora è convocata anche una nuova riunione dei capigruppo a Montecitorio. Sempreché nella notte non arrivino novità dalle tormentate riunioni del M5s. Il tempo stringe. Nel pomeriggio di oggi il Colle si aspetta la parola finale. E quando, di nuovo, nella notte, sembra che stia per saltare tutto o quasi. Ma Di Maio nel ruolo di vicepremier non vuole mollare, il Pd è pronto a invece x non cedere sulla sua richiesta. Si vedrà.