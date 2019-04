Il Pd è un partito “giustizialista”, ma a fasi alterne

Il Pd - oltre a essere un partito squassato, come vedremo, dalla solita lotta interna tra aree interne e, in particolare, tra maggioranza (zingarettiana) e minoranza (renziana) - è diventato “un partito giustizialista che insegue i 5Stelle”? La denuncia è della ormai ex presidente dell’Umbria, Catiuscia Marini, dopo essere stata "invitata" (ma c’è chi dice "costretta") a dimettersi per il suo coinvolgimento nello scandalo della Sanitopoli umbra che ha travolto la giunta regionale e portato al commissariamento del Pd umbro. La Marini lo dice in un’intervista al Messaggero dell’altro ieri in cui punta il dito contro altri casi di regioni in cui il Pd ha invece preferito glissare, sui governatori indagati.

I governatori indagati in Basilicata, Calabria e Puglia

In effetti, il governatore uscente della regione Basilicata, Maurizio Pittella, è finito agli arresti domiciliari e poi all’obbligo di dimora per una storia di concorsi e nomine truccate: non si è ricandidato presidente, ma consigliere regionale sì, ed è stato pure eletto. In compenso, il Pd ha perso il "fortino rosso" lucano che governava da 25 anni. E, soprattutto, il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, è indagato per corruzione (ha avuto anche lui, per qualche tempo, l’obbligo di dimora), ma nessun big dem, tantomeno il segretario del partito, gli ha chiesto di dimettersi. La Calabria voterà a novembre, è vero, per scadenza naturale dei termini, ma Oliverio è ancora in sella e il centrodestra si appresta a vincere anche quella regione.

Anche il governatore della Puglia, Michele Emiliano, è finito indagato per aver ricevuto finanziamenti illeciti alle primarie combattute contro Matteo Renzi e Andrea Orlando nel 2017. Carlo Calenda ne ha chiesto dimissioni “subito”, ma Zingaretti non solo lo ha difeso, ma ha voluto prendere le distanze dalle parole di Calenda, definite “inaccettabili”. Insomma, nel Pd, si usano due pesi e due misure, a seconda di quale governatore viene indagato, la Marini ha ragione. E se il Pd è diventato “giustizialista” lo è a corrente alternata perché, appunto, in altri casi si mostra garantista.

Marini: “Il Pd è un partito giustizialista e maschilista”

Inoltre, all’accusa di giustizialismo, la Marini ne unisce un’altra, quella di “maschilismo”. “Sono l’unica presidente di Regione donna del Pd. Altri presidenti del mio partito sono indagati, ma solo a me viene chiesto un gesto di responsabilità”, dice la Marini, sostenendo che la scelta di lasciare l’incarico è avvenuta in “completa autonomia”.

Il che, però, non è vero: come si sa, il segretario dem, Nicola Zingaretti, le ha telefonato per dirle “cara Catiuscia, devi dimetterti, fare un passo indietro. Fallo tu, come scelta autonoma e responsabile, ma fallo e subito”. La Marini, però, insiste: la modalità - “brutale”, a suo dire - con cui è stata trattata la vicenda dell'inchiesta sulla sanità in Umbria non le è piaciuta. La ex governatrice si dice “perplessa” dal trattamento che le ha riservato il segretario del Pd e, facendo riferimento alle vicende che portarono alle dimissioni dell’allora sindaco dem di Roma, Ignazio Marino, da poco assolto definitivamente in Cassazione e prontamente ‘riabilitato’ politicamente da Zingaretti. Marini dice: “Spero di non essere il Marino di Zingaretti”.

Salvini sente ‘l’odore del sangue’ e sbarca in Umbria

Della sorte giudiziaria della Marini deciderà la magistratura ma della sorte politica della regione decideranno gli elettori. “Un saluto all’ex governatrice Marini che ha finito di fare i danni in Umbria. Spero che si voti il prima possibile”. Matteo Salvini, tra le tante cose che deve fare ogni giorno, ieri ha trovato in tempo per catapultarsi in Umbria, a Perugia, per un comizio improvvisato, organizzato dalla sua Lega, in piazza, anche se viene subissato dai fischi dei contestatori cui ovviamente risponde a tono (“I partigiani vi schiferebbero”). L’occasione, del resto, è ghiotta e Salvini fiuta “l’odore del sangue”. Nella fattispecie, trattasi del Pd, umbro e nazionale.

Il neo-commissario del Pd umbro, Walter Verini, spedito da Zingaretti in Umbria per cercare di mettere una ‘pezza a colori’ su una situazione ormai compromessa, contrattacca duro Salvini, definendolo “soltanto un cinico sciacallo”.

Certo è che la Lega si prepara a far cadere la prima regione rossa italiana, dopo che già il centrodestra si è mangiato la Basilicata, fortino rosso nel Sud che durava da 25 anni, e dopo aver strappato al centrosinistra Abruzzo e Sardegna. Salvini punta già all’obiettivo grosso: far cadere la ‘regione rossa’ per eccellenza, l’Emilia-Romagna, a novembre e nel 2020 portare l’assalto finale conquistando anche la Toscana.

Quando si voterà in Umbria? Molto presto

Ma quando si voterà in Umbria? Il centrodestra vorrebbe votare al più presto e, paradossalmente, il centrosinistra anche. Persino a giugno, se fosse possibile, o a settembre, per cercare di evitare che il centrodestra si riorganizzi. Intanto, in Umbria, si vota già il 26 maggio, in ben 63 comuni su 90. Sono già cadute in mano al centrodestra, in questi anni, Perugia e Terni, Spoleto e Todi. La speranza di riconquistarle è pari allo zero, a partire da quella Perugia dove il sindaco uscente, di centrodestra, viene sfidato dall’ex giornalista Rai, Giuliano Giubilei, senza speranza.

Zingaretti nomina i due vice e la minoranza protesta

E le polemiche non mancano neppure a Roma. Zingaretti ha nominato due suoi uomini, Paola De Micheli (ex lettiana, poi zingarettiana) e Andrea Orlando (capofila della sinistra interna, Dems) a vicesegretari, ma le nomine dell’intera squadra (la segreteria) tardano ancora a arrivare.

Le due minoranze interne (l’area Lotti-Guerini e quella Giachetti) non hanno preso affatto bene la notizia. “Noi fuori da tutto. Il Pd di Zingaretti non è affatto unitario” è la voce che si leva in coro da parte dei big delle minoranze che sottolineano come siano gli unici a “restare fuori dalla segreteria nonostante siamo maggioritari dentro i gruppi” (parlamentari, ndr.). Una constatazione che sa di minaccia.

I renziani attaccano anche sul tema del garantismo

I renziani attaccano il segretario anche sul tema, appunto, del garantismo/giustizialismo. “Questo garantismo a fasi alterne non capisco dove possa portare” scuote la testa Luca Lotti, ex braccio destro di Renzi, con un collega. “Io ero garantista anche quando militavo in Rifondazione – dice Gennaro Migliore, oggi renziano ortodosso – e ho difficoltà a stare dentro un partito giustizialista”, sospira. “Immagino che abbia deciso di fare così perché siamo a un mese dalle elezioni, ma non credo sia una scelta saggia, vedremo…” sibila Matteo Orfini, ex ‘capo politico’ della Marini che militava nella sua corrente, i Giovani Turchi. “Come farà Zingaretti a ricandidare Oliverio in Calabria?” è la domanda che corre di bocca in bocca tra i renziani.

Intanto, il Pd oscilla nei sondaggi per le Elezioni europee: sta intorno al 21% dei voti. La ‘spinta’ di cui Zingaretti ha goduto dopo le primarie sembra essersi, in parte, esaurita.