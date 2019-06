Pd, Orlando: pluralismo è ricchezza ma no anarchia o feudatari

Roma, 23 giu. (askanews) - "Io penso che il pluralismo interno sia una ricchezza se è legato a opzioni e capacità di ricerca di strade altrimenti diventa difesa di rendite. Meglio il correntismo che l'anarchia perchè il nostro partito è a volte caratterizzato da una dimensione anarchica e di piccoli feudatari che si spostano tra le correnti". Lo ha detto Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, intervenendo al Forum 'Fianco a Fianco', organizzato dall'area che fa riferimento a Maurizio Martina in corso a Marzabotto.Martina è stato incaricato di guidare la commissione riforma del Partito e Statuto. "Dovrà fare questo lavoro e dovremo accentuare il proposta programmatica nel nostro pluralismo interno", ha aggiunto Orlando, ma anche "costruire degli obblighi, delle sedi, di riflessione obbligate che sia una delle fasi in cui si forma la classe dirigente che non si può selezionare solo sulla base delle primarie ma anche sulla capacità di proporre delle cose e delle idee".