[il caso] A un passo dalla crisi. Pd e M5s blindano Conte e spingono nell’angolo Italia viva

Finisce male. Ma non finisce ancora. Da qui a martedì, quando dovrebbe essere convocato il Consiglio dei ministri per licenziare il Recovery plan, ci sono ancora tre giorni di trattative che possono avere a questo punto solo due esiti: un accordo di maggioranza che passa comunque dalla rivisitazione sostanziale del Piano e della squadra di governo ma senza le dimissioni di Conte; l’uscita di Italia viva dalla maggioranza e la conta in aula. Se Conte dovesse trovare i numeri, dovrà comunque convincere il Quirinale che non si tratta di una maggioranza solo numerica ma che invece ha una dignità politica. . Le dimissioni sarebbero inevitabili. Il reincarico al Professore nonchè avvocato del popolo è, a quel punto, tra le cose possibili. Ma non l’unica opzione sul tavolo.

Tre ore di vertice

Finisce male il vertice di maggioranza in formato allargato ai capigruppo - ma non ai leader dei partiti - convocato ieri alla 18, iniziato alle 18 e 30 e concluso intorno alle 22. All’ordine del giorno il via libera della bozza del Piano di ripartenza italiano, alla sua quarta edizione dal 7 dicembre quando Matteo Renzi fermò le macchine perchè dopo mesi che chiedeva che il Parlamento fosse coinvolto nella stesura del Piano, si era ritrovato una bozza scritta chissà dove - non dal ministro Gualtieri - che esautorava i ministeri, gli uffici, Regioni e Comuni e affidava la sfida più importante per l’Italia dal secondo dopoguerra a sei manager e 300 tecnici esterni. Dava due lire (9 miliardi su 209) alla Sanità e solo 3 miliardi a Turismo e cultura. Insomma, un Piano secondo Renzi sbagliato. E dopo quella sera, piano piano tanti anche in maggioranza sono stati d’accordo con lui. Solo che la quarta bozza, quella considerata finale, non è ancora arrivata. E ieri sera il premier voleva che i partiti di maggioranza si esprimessero su linee di sintesi spiegate in 14 pagine. Non è la stessa cosa di un Piano spiegato in circa 150. Dove i dettagli sono fondamentali. Italia viva quindi ha chiesto ancora tempo. Quello necessario a leggere il documento quando sarà pronto.

Il Piano che non c’è

Pd e M5s hanno quindi accusato Italia viva di “tenere in ostaggio” il Recovery plan, di voler “rinviare il Consiglio dei ministri” e di “mettere a rischio” i finanziamenti europei. “Bugiardi e ipocriti”ha ribattuto Faraone, “non abbiamo chiesto un rinvio, vi abbiano chiesto un testo per evitare di trovarci un emendamento notturno…”. “Sono sei mesi che vi chiediamo il Recovery plan - ha rincarato la dose Maria Elena Boschi - Non c’è neppure oggi. Noi vogliamo correre ma non date la colpa a noi di Italia viva se voi continuate a rinviare”. Lo scontro verbale interno e poi proseguito sui social a colpi di post, è stato innescato da alcune indiscrezioni che la comunicazione di palazzo Chigi ha fatto uscire a riunione ancora in corso poco dopo le 21. Pura benzina sul fuoco viste le tensioni che vanno avanti senza sosta ormai dal 7 dicembre. Non c’è più certezza, osserva a un certo punto il vicesegretario dem Andrea Orlando, di “come vadano a finire le cose fra noi” e allora “meglio intanto mettere in sicurezza” il Recovery. “Se continuano così, è finita” ribattono da Iv. Al tavolo si sente la parola “pre-crisi”. Fornaro (Leu) racconta a tarda sera una versione diversa, più soft: “Nessuno scontro, nessuno tiene in ostaggio nessuno, Italia viva ha chiesto già da un paio di giorni di poter leggere il testo integrale che ancora non c’è. Comprensibile vista la battaglia che stanno facendo. Gualtieri ha promesso che invierà il testo tra domani e domenica e a quel punto darà ai ministri 24 ore di tempo prima di convocare il Consiglio dei ministri”. Diplomazia a parte, la tensione tra Pd, Iv e M5s è altissima.

Solo Leu in presenza

In presenza a palazzo Chigi c’è solo la delegazione di Leu (il ministro Speranza, Loredana De Petris e Federico Fornaro), Conte, i ministri Gualtieri, Amendola e Provenzano (tutti Pd), il sottosegretario Fraccaro (M5s). Da remoto sono collegati Bellanova, Boschi e Faraone per Italia viva, Orlando e D’Elia per il Pd, Bonafede per i 5 Stelle. Ci sono le dinamiche politiche, le tattiche, il teatrino, i rapporti di forza, la ricerca di nuovi equilibri. E ci sono anche i fatti. Le due cose dovrebbero andare insieme. In un mondo ideale. Alla prima categoria appartiene che Matteo Renzi e Italia viva dopo aperture di credito, attese e anche intese, sono convinti che questo premier e questi ministri non sono adeguati alla sfida del Next generation Eu e alla sfida con il virus e per la ripartenza. E poiché non vogliono “essere complici di uno spreco che pagheremo a caro prezzo”, chiedono, almeno dall’autunno, di cambiare qualcosa, parecchio, anche tutto a cominciare dal premier. Punto di caduta di cui sarebbero convinti anche tre/quarti del Pd e dei suoi gruppi parlamentari. Ma su cui la segretaria dem ha sempre fatto muro. I fatti raccontano che dal 7 dicembre - quando Renzi disse “così non va, o si cambia o lasciamo la maggioranza” - a oggi, attraverso ben quattro bozze, il Piano sembrerebbe molto cambiato. In breve: le risorse del Piano di ripartenza passano da 209 miliardi a 222. Crescono e di parecchio, i fondi per Sanità (da 9 a 18 mld) , Istruzione e Ricerca, e poi giovani, Sud e turismo e Cultura (da tre a 8 miliardi). In generale gli investimenti passano al 70%del totale e gli incentivi ( i bonus) si fermano al 21%. Percentuali molto diverse da quella prima bozza del 7 dicembre (50 e 30). Infatti, con questa nuova impostazione, l’impatto sulla crescita sale dal 2,1 al 3 per cento del pil. Dopo un mese di battaglie, bisbiglii, retroscena e interviste, ieri è accaduto che è stato chiesto il via libera ad un Piano che ancora non c’è. E dalle linee di sintesi, ad esempio, per quanto condivisibili non trapela nulla sulla riforma della giustizia e della pubblica amministrazione su cui Bruxelles chiede interventi radicali. Nulla sul Mes, sull’intelligence (Conte molla o no la delega ai servizi segreti?), su alcune grandi opere strategiche ad esempio il ponte sullo Stretto, alcune tratte dell’Alta Velocità, la banda larga, come si fa e con chi. Visto che i progetti saranno finanziati a partire da giugno e devono essere conclusi entro il 2026, i dettagli dovrebbe essere pronti.

Tutti “contro” Italia viva

E’ importante quindi capire come si arriva al vertice delle 18. Durante la giornata Dem e i Cinque stelle hanno blindato Conte. Zingaretti ha convocato la direzione nel primo pomeriggio per “compattare il partito sulla richiesta al premier di un nuovo patto di legislatura che guidi il Paese in questa fase conduca a conclusione la legislatura fino al 2023”. Provocare crisi adesso sarebbe da “irresponsabili” ma anche andare al voto anticipato non è auspicabile. Il Pd leva dal tavolo la minaccia del voto. Non sarebbe più credibile. Stessa posizione per i 5 Stelle. Parla Di Maio, sui social, e sembra il clone di Zingaretti: “Il governo deve andare avanti, no all’immobilismo. Lavoriamo ad un patto di governo insieme a Conte”. Leu usa toni meno perentori. “Molte cose sono state accolte e il piano è migliorato. Con spirito costruttivo si può trovare un accordo” ha spiegato Federico Fornaro prima di entrare a palazzo Chigi con Loredana De Petris. Sa come sarebbe sbagliato mettere Renzi in un angolo e costringerlo allo showdown. Ma anche lasciare le cose così come stanno. Di fronte a questo “schema” ormai chiaro tra le forze di maggioranza (“una maggioranza nella maggioranza”) Teresa Bellanova, capodelegazione di Iv, non può che rispettare lo schema previsto. “Questo governo è giunto al capolinea, si tratta di prenderne atto. E prima lo facciamo e meglio è. Per tutti”. Non è da meno Ettore Rosato, il presidente di Iv: “

Sempre nel pomeriggio era venuto fuori che le grandi opere strategiche che dovevano partire sei mesi fa grazie al decreto Semplificazioni, sono ancora ferme, “sei mesi passati invano” perchè non sono stati individuati i commissari. La denuncia di Raffaella Paita, presidente di Commissione Trasporti, viene subito rilanciata da Matteo Renzi. “Se Conte ci sfida - precisa Ettore Rosato, presidente di Iv - andremo in Senato e vedremo chi ha ragione sul piano dialettico e su quello numerico. Non si andrà al voto e Conte non è indispensabile”. Diciamo che non sono, in generale, le premesse per un accordo.

Diciotto al tavolo

Al tavolo Davide Faraone chiede il Mes e il Ponte sullo Stretto. Iv chiede di impegnare tutti i soldi messi a disposizione dall’Europa. Gualtieri spiega che non è possibile, “l’indebitamente sarebbe eccessivo”. Insomma, una noiosa discussione sul merito senza brividi. Ecco cosa sembrava la riunione di maggioranza a palazzo Chigi. Nelle stesse ore Matteo Renzi è ospite in tv (ore 21) a “Stasera Italia” su Rete 4. Ammette che “qualche passo avanti è stato fatto”, precisa che il Ponte sullo Stretto “non può stare nel Piano perchè si tratta di opere che devono essere finite entro il 2026”. Visto il tono, tutto sommato in serata si potrebbe chiudere l’accordo. Anche perchè Conte promette: “Votiamo il Recovery che è urgente e poi vi prometto che scriveremo l’agenda con tutte le priorità per rilanciare l’azione di governo”. Una promessa sentita troppe volte. Anche il Pd, non solo Iv, glielo chiede da giugno.

Le indiscrezioni

Solo che poco dopo le 21 escono sulle agenzie di stampa alcune indiscrezioni sulla riunione che è ancora in corso. Si accusa Iv di “tenere in ostaggio il governo, il Piano e il Consiglio dei ministri”. Accuse che scatenano reazioni dento e fuori la riunione. “Noi vogliamo correre. Nessun rinvio - precisano subito fonti di Italia viva. “Noi chiediamo solo chiarezza e trasparenza. Non diamo assensi a scatola chiusa, come invece hanno già fatto altri in passato. Senza di noi avrebbero licenziato un un Recovery Plan del tutto diverso, con poco o niente sulla Sanità, sui giovani e sul sud. E con una opaca fondazione sulla cybersicurezza Un documento che oltretutto nessuno aveva letto”. Al tavolo è Maria Elena Boschi che tiene il punto: “Se i tuoi ministri non hanno letto tutto il piano, caro Presidente, questo non ti autorizza a metterci in bocca parole che non abbiamo detto. La verità fa male ma è la verità: sono sei mesi che ti chiediamo il Recovery. Neanche oggi c’è. Noi vogliamo correre, ma sei tu che continui a rinviare”. Anche Teresa Bellanova è furiosa e appena esce si sfoga sui social. “Per tenere in ostaggio un Paese con un documento, come dicono le veline di palazzo sulla riunione di maggioranza terminata poco fa, il documento dovrebbe essere disponibile, in mano ai ministri o agli esponenti della maggioranza. Ma il documento sul Recovery Plan non c’è. Il Paese ha bisogno di serietà e ciò comporta leggere e studiare un testo completo, dove si capiscano nel dettaglio i contenuti, i progetti e le risorse appostate. Finchè non c'è questo è inutile che mi convochino in riunioni che di fatto si trasformano in un Truman Show”.

Convocati i parlamentari Iv

Finisce male, appunto. Renzi convoca la riunione con i parlamentari entro domenica sera. “La prossima volta - promette - chiediamo lo streaming delle riunioni a Chigi, così si evitano fraintendimenti e veline non solo sbagliate ma strumentali”. E poi, la promessa: “Noi abbiano delle idee, facciamo proposte, la risposta sono sempre e solo rinivvi. Se non possiamo fare, ce ne andiamo all’opposizione”. Più che una minaccia è una presa d’atto.