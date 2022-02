Pd irritato da Lega sui balneari, Letta a Draghi: da noi stabilità

Roma, 15 feb. (askanews) - Le preoccupazioni che Enrico Letta ha manifestato in mattinata a Mario Draghi si concretizzano solo poche ore dopo, appena terminato il Consiglio dei ministri che ha varato il decreto sui balneari. La Lega si smarca, subito dopo aver votato il provvedimento durante la riunione del governo, Matteo Salvini - incalzato da Fdi che parla di decreto "scandaloso" - annuncia modifiche in Parlamento. Una cosa che fa infuriare il Pd, Antonio Misiani riceve l'incarico di sparare ad altezza uomo: "Sui balneari assistiamo ancora una volta a una inammissibile doppiezza e inaffidabilità della Lega: prima i ministri leghisti approvano il testo in Consiglio dei ministri e cinque minuti dopo Matteo Salvini lo rimette in discussione preannunciando presunte migliorie parlamentari".Era proprio quello che Letta aveva paventato nel colloquio con il premier a palazzo Chigi, il timore delle continue fibrillazioni e scosse che arrivano sul governo dopo le cicatrici che molti leader hanno riportato nella battaglia del voto per il Quirinale. In particolare, è la Lega che preoccupa il leader democratico, dalle amministrative in poi è stato un crescendo di distinguo e smarcamenti da parte di Salvini.Letta non poteva sapere che il copione si sarebbe ripetuto, ma a Draghi aveva assicurato: il Pd non sarà mai fonte di tensioni o fibrillazioni, continuerà a fare quello che cerca di fare fin dall'inizio, cioè essere un perno di stabilità per l'esecutivo. Una scelta dettata dalla convinzione, ma anche dalla convenienza, spiegano al Nazareno, perché è evidente che il Paese vuole stabilità.Il Pd, insomma, ribadisce pieno supporto all'azione di governo e manifesta a Draghi la preoccupazione che il caro-vita si trasformi nell'ennesima mannaia per il ceto medio, la piccola impresa, gli artigiani. Una preoccupazione, appunto, accresciuta dagli smarcamenti degli alleati di governo.